Kars'ta 8 Mart Kadınlar Günü Coşkusu

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) – 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kars'ta DEM Partililer tarafından düzenlenen konser eşliğinde türküler ve halaylarla kutlandı. DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman, "Son dönemde sürdürülmekte olan Türk ve Kürt barışının güçlenmesine katkıda bulunmak, biz kadınlara ve annelere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu bilinçle sürdürülmekte olan barış görüşmelerini, kadın hareketi yönünden son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Bu çabaların barışa ulaşmasını da canı gönülden istiyoruz" dedi.

DEM Parti Kars İl Eş Başkanlığında düzenlenen kutlama etkinliğine katılan kadınlar, sanatçı Hediye Kalkan'ın türküleri eşliğinde halaylar çekerek, 8 Mart coşkusu yaşadı. Etkinlikte konuşan DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman, son günlerde devam eden barış görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Savaş ve şiddet politikalarının son bulmasının yolu; halkların ve kadınların tüm farklılıklarıyla bir arada özgür ve eşit yaşamdan geçmektedir. Bu iktidarların, savaş ve şiddet politikalarına karşı demokratik, ekolojik, erkek kadın özgürlükçü paradigmacısıyla, bir arada özgür ve eşit koşullarını ortaya koymak gerekiyor. Bu inanç ve kararlılıkla 8 Mart'ı karşılayacağız. 8 Mart'ta alanlarını, özgürlüğün alanlarına çevirerek onurlu barışı isteyen, buna öncülük eden kadınlarla birlikte, savaşsız, sömürüsüz, şiddetsiz bir dünya için bir kez daha irademizi ortaya koyacağız. Erkek iktidarların çıkardığı savaşlara sesiz kalmayacağız. İstanbul Sözleşmesini feshederek, 6284'ü hedef alarak, kadınların yaşamını riske atan, cezasızlık politikaları ile faaliyetini güçlendiren, kadına yönelik şiddet ve katliamları meşrulaştıran, kadın düşmanı politikalara karşı sesiz kalmayacağız. İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyerek katledilen tüm kadınların hesabını soracağız.

"Baharı da barışı da biz kadınlar yeşerteceğiz"

Kadın iradesini gasp ederek eş başkanlık ve eşit temsiliyet sistemini hedef alan kayyumlara karşı irademizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız ve eş başkanlık ve eşit temsiliyet ilkemiz etrafında kenetlenerek karşı duracağız. Erkek egemen iktidarların savaşlara karşı onurlu barışın inşasına öncülük edeceğiz. Baharı da barışı da biz kadınlar yeşerteceğiz. Son dönemde sürdürülmekte olan Türk ve Kürt barışının güçlenmesine katkıda bulunmak biz kadınlara ve annelere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu bilinçle sürdürülmekte olan barış görüşmelerin de kadın hareketi yönünden son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Bu çabaların barışa ulaşmasını da canı gönülden istiyoruz."