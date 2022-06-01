Kars'ta AFAD eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta AFAD eğitimleri devam ediyor

01.06.2022 15:17
Kars'ta AFAD eğitimleri devam ediyor

Kars AFAD İl Müdürlüğü tarafından "Temel Afet Bilinci Eğitimi" sonrası yapılan uygulamalı eğitimler devam ediyor.

Kars AFAD İl Müdürlüğü tarafından "Temel Afet Bilinci Eğitimi" sonrası yapılan uygulamalı eğitimler devam ediyor.

Gönüllülere yönelik düzenlenen eğitimler çerçevesinde Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi Mevkii'nde eğitim düzenlenerek, gönüllülere insani yardım, çadır kurulumu, arama ve kurtarma, yangın söndürme ve ilkyardım konularında teorik ve pratik eğitimler verildi.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, vatandaşlara çağrıda bulundu. AFAD'tan yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın AFAD ailesine dahil olmaları için gönüllü olmalarını rica ederiz." denildi.

AFAD Gönüllüsü Kimdir?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir. - KARS

Kars'ta AFAD eğitimleri devam ediyor
Kars'ta AFAD eğitimleri devam ediyor
Kars'ta AFAD eğitimleri devam ediyor
Kars'ta AFAD eğitimleri devam ediyor
Kars'ta AFAD eğitimleri devam ediyor
Kars'ta AFAD eğitimleri devam ediyor

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Expo Personeline Yangın Eğitimi Verildi Expo Personeline Yangın Eğitimi Verildi
Kaynak: İHA

Dereiçi, Yangın, AFAD, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta AFAD eğitimleri devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:25:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta AFAD eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement