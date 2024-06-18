Kars'ta AK Partililer bayramlaştı

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AK Parti Kars İl Başkanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle il binasında bayramlaşma töreni düzenlendi.

İl Başkanlığı binasında düzenlenen törene, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Başkanı Muammer Sancar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli, Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, AK Parti İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Bayram dolayısıyla bir araya geldikleri ifade eden AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, partililerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır hep birlikte yürüdüklerini belirten AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, "Hep birlikte Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Bayramlar küskünlerin barıştığı, kavgaların bittiği, kırgınlıkların sona erdiği günlerdir. Şehit ailelerimiz, var, bu ülke için canları feda eden şehitlerimiz var. Onların ailelerine ziyaretlerde bulunacağız. Gazilerimizi ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımızla buluşacağız. Genel başkanımızın yaptığı gibi milletimizin hizmetinde olacağız. Biz yıllardır şehrimize hizmet ediyoruz. Tabi Kars'ımıza her şeyin en iyisi layıktır, bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Her anlamda 22 yıldır Türkiye'mizde gerçekleştirdiğimiz ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor, Kars'ımızda aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Adem Çalkın, İl Başkanı Muammer Sancar ve partileriler bayramlaştı. Çalkın, daha sonra parti binasından ayrıldı. - KARS