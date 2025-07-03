Kars'ta Arıcılıkla Ekonomik Katkı - Son Dakika
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Kars'ta Arıcılıkla Ekonomik Katkı

Kars\'ta Arıcılıkla Ekonomik Katkı
03.07.2025 09:35
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Kars'ta öğretmen, esnaf ve sağlık memuru arıcılık yaparak bütçelerine katkı sağlıyor, gençlere öneriliyor.

Kars'ta öğretmen, esnaf ve sağlık memuru, arıcılık yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Gençlerin de bu işe yönelmesini öneren sağlık çalışanı Hasan Gökçay, "Bu iş sadece emeklilere değil, gençlere de uygun. Hem ticaret yapabilirler, hem doğayla iç içe yaşayabilirler. Piknik havasında çalışmak isteyen herkese öneriyoruz" dedi.

Kentte 40 yıldır öğretmenlik yapan Yalçın Kartarı, esnaf emeklisi Cemal Çelebi ve sağlık çalışanı Hasan Gökçay ile birlikte arıcılık faaliyetlerini sürdürüyor. Öğretmen Kartarı, arıcılığın hem ruhsal hem ekonomik olarak fayda sağladığını belirterek, özellikle emeklilere ve gençlere bu işi öneriyor. Kartarı, bu yıl arıcılık açısından umutlu olduklarını dile getirerek, "Bu sıralar bir yağmura ihtiyacımız var. Balın daha kuvvetli olabilmesi için kesinlikle yağmur gerekiyor. Bu yılın arı yılı olacağına inanıyoruz. Hem hayvancılıkta hem de arıcılıkta bereketli bir sezon bekliyoruz" dedi.

"Emeklilikte boş kalmak istemeyenler arıcılığa yönelmeli"

40 yıldır hem öğretmenlik hem de arıcılık yaptığını ifade eden Kartarı, arıcılığın emeklilik sonrası için ideal bir meslek olduğunu söyledi. Kartarı, "Öğrencilerime ve meslektaşlarıma tavsiyemdir. Bu iş hem halka hem duaya hizmettir, aynı zamanda hatırı sayılır bir gelir de sağlar. Zor değil, kolay öğrenilir" şeklinde konuştu.

Esnaf emeklisi Cemal Çelebi ise, "Babadan kalma bir meslek bu. Hocamla birleştik, daha güzel bir sistem kurduk. Herkes katkı sağlıyor. Sabah başlıyoruz, akşama kadar arazideyiz. Hem piknikteyiz hem çalışıyoruz. Çok zevkli bir iş" diye konuştu.

"Doğal bal Kars'tan sofralara"

Aktif sağlık memuru olarak görev yaparken hobi amaçlı başladığı arıcılığı daha da geliştirerek yaptığını belirten Hasan Gökçay, "Yaptığımız araştırmalarda Kars florasının Türkiye'de bozulmamış ender bölgelerden biri olduğunu öğrendik. Özellikle Azat köyünde arılar tamamen organik besleniyor. Biz de bu doğal balı tüketicilere ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Gençlere çağrı: "Arıcılık sadece emekli işi değil"

Gençlerin de bu işe yönelmesini öneren Gökçay, "Bu iş sadece emeklilere değil, gençlere de uygun. Hem ticaret yapabilirler, hem doğayla iç içe yaşayabilirler. Piknik havasında çalışmak isteyen herkese öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Merkez Azat köyü arazisinde yaklaşık bin kovanla arıcılık yapan üç ortak hem bal üretiyor hem de boş zamanlarını dolu dolu geçiriyor. Arılarıyla içli dışlı olan ortaklar, gençlere arıcılığı tavsiye ediyor. Yıl sonu hedefleri 20 ton bal üretmek olan üç ortak, kovan başı 20 kilo bal almayı bekliyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Arıcılıkla Ekonomik Katkı - Son Dakika

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