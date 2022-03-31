Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı - Son Dakika
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Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı

31.03.2022 09:13
Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı

Kars'ta girdiği boş arpa ambarında mahsur kalan kızıl tilki kurtarıldı.

Kars'ta girdiği boş arpa ambarında mahsur kalan kızıl tilki kurtarıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde arpa ambarında tilkinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kuyucuk köyüne gelen DKMP ekipleri, boş arpa ambarında mahsur kalan tilkiyi kurtarmak için seferber oldu. uzun uğraşlar sonucu ekipler kızıl tilkiyi mahsur kaldığı ambardan kurtardı.

Daha sonra ekip aracına taşınan kızıl tilki gerekli tedavisinin yapılması için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kızıl tilkinin Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi devam ediyor. Kızıl tilki tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacak. - KARS

Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı
Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı
Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Arpaçay, Kars, Arpa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı - Son Dakika


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