Kars'ta, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 108. Yılı Kutlandı

23.05.2026 13:42  Güncelleme: 14:37
Kars'ta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 108. kuruluş yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Programda saygı duruşu ve milli marşların ardından iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik vurgulandı.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars'ta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 108. yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından organize edilen programda saygı duruşunda bulunuldu, Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik vurgulandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 108. kuruluş yılı Kars'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ile Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kutlamalarda iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe vurgu yapıldı. Etkinlikte iki ülke sanatçıları ile Kafkas halk oyunları ekipleri sahne aldı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev'in ev sahipliğindeki programa; Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Akif Akar, Kars Baro Başkanı Necat Yağcı, İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine işaret etti. Aliyev, Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" anlayışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" sözleri üzerine kurulan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin, 15 Haziran 2021'de en üst seviyeye ulaştığını belirterek, "Azerbaycan, 2020 yılında gerçekleştirdiği 44 günlük Karabağ savaşında toprak bütünlüğünü yeniden sağlamıştır. Özelikle belirtmek isterim ki, Ermenistan ile Karabağ savaşı başladığında ilk andan itibaren kardeş Türkiye daima Azerbaycan'ın yanında olmuştur" dedi.

Kaynak: ANKA

