Kars'ta bin 500 kişiye turizm eğitimi verildi - Son Dakika
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Kars'ta bin 500 kişiye turizm eğitimi verildi

Kars\'ta bin 500 kişiye turizm eğitimi verildi

Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı kapsamında Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) yürüttüğü 'Tarihi Kimliği ile Kars Kenti' Projesi faaliyetleri kapsamında, turizm sektöründe uzmanlaşmış akademisyenler tarafından 19-24 Şubat 2024 tarihleri arasında Kars'ta turizm bilincini artırmaya yönelik seminerler ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitimler verildi. Faaliyet kapsamında; kayak eğitmenleri, kamu personelleri, tur rehberleri, lise öğrencileri, kadın girişimciler, esnaf ve zanaatkarlar, otel ve restoran çalışanları ile toplu taşıma şoförleri gibi birçok farklı gruba Kars Merkez ve ilçelerinde verilen eğitimler yaklaşık bin 500 kişiye ulaştı. Kars'ın turistik potansiyelini, hizmet kalitesini artırarak güçlendirmeyi ve sürdürülebilir turizm anlayışını yaymayı amaçlayan faaliyet büyük bir ilgi görerek başarıyla tamamlandı.

26.02.2024 14:55  Güncelleme: 14:57
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Kars'ta bin 500 kişiye turizm eğitimi verildi.

Türkiye- Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı kapsamında Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) yürüttüğü 'Tarihi Kimliği ile Kars Kenti' Projesi faaliyetleri kapsamında, turizm sektöründe uzmanlaşmış akademisyenler tarafından 19-24 Şubat 2024 tarihleri arasında Kars'ta turizm bilincini artırmaya yönelik seminerler ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitimler verildi.

Faaliyet kapsamında; kayak eğitmenleri, kamu personelleri, tur rehberleri, lise öğrencileri, kadın girişimciler, esnaf ve zanaatkarlar, otel ve restoran çalışanları ile toplu taşıma şoförleri gibi birçok farklı gruba Kars Merkez ve ilçelerinde verilen eğitimler yaklaşık bin 500 kişiye ulaştı.

Kars'ın turistik potansiyelini, hizmet kalitesini artırarak güçlendirmeyi ve sürdürülebilir turizm anlayışını yaymayı amaçlayan faaliyet büyük bir ilgi görerek başarıyla tamamlandı. - KARS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kars'ta bin 500 kişiye turizm eğitimi verildi - Son Dakika
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