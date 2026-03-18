Kars\'ta Çanakkale Zaferi\'nin 111. yıldönümü kutlandı

Kars'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kars Şehitliği'nde düzenlenen programda Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı'nın çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda şehitler için saygı atışı gerçekleştirildi, akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Kars'ta, Garnizon Şehitliği'ndeki törende konuşan Vali Ziya Polat, "Çanakkale; bir milletin vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda edebileceğini tüm dünyaya gösterdiği eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Bu destan, toprağı vatan yapanın üzerinde yaşayanlar değil, uğruna can verenler olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. "Çanakkale geçilmez" sözünü tarihe altın harflerle yazdıran kahraman ecdadımız, canlarını ortaya koyarak yalnızca bir cepheyi değil, bir milletin onurunu, hürriyetini ve geleceğini savunmuştur. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklar, bizlere bırakılmış en kutsal emanettir. Bu emanete sahip çıkmak, vatanımıza, bayrağımıza ve milletimize aynı inanç ve kararlılıkla bağlı kalmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Çanakkale'de vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimiz; cesaretleri, fedakarlıkları ve sarsılmaz inançlarıyla milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Ziya Polat, ve beraberindekiler, şehitlikteki müzeyi gezip şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.

Buradaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam eden etkinlikte şiirler okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programda, Çanakkale temalı sinevizyon gösterisi sunuldu. Sinevizyon gösterisinin sunulduğu program daha sonra sona erdi. - KARS