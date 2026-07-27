Kars\'ta Çiftçi Buluşması

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, saha ziyaretleri kapsamında Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde çiftçiler ve köy halkıyla bir araya geldi. Üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştiren Aydın, tarımsal üretimin geleceğine yönelik konularda bilgilendirmelerde bulunurken, çiftçilerin talep ve önerilerini de dinledi.

Gerçekleştirilen buluşmada, tarımsal üretim planlaması, yeni dönem tarımsal destekleme programları, mera yönetimi ve hayvancılık alanındaki projeler masaya yatırıldı. Aydın, sürdürülebilir tarımın temel unsurlarından biri olan planlı üretimin önemine dikkat çekerek, üreticilerin devlet desteklerinden en verimli şekilde faydalanabilmeleri için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında meraların korunması, otlatma planlarının doğru uygulanması ve ortak kullanım alanlarının gelecek nesillere aktarılması konuları ayrıntılı şekilde ele alındı. Meraların bilinçli kullanımının hem hayvancılığın gelişmesi hem de doğal kaynakların korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Hayvancılık sektörüne yönelik yürütülen projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydın, verimli kaynak kullanımı, modern üretim teknikleri ve sürdürülebilir hayvancılık uygulamalarının kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Program boyunca üreticilerin dile getirdiği sorunlar, beklentiler ve öneriler tek tek not alınırken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Çiftçilerle sürekli iletişim halinde olmanın, üretimde karşılaşılan sorunların çözümünü hızlandırdığına dikkat çekildi.

Toprağa emek veren tüm üreticilere teşekkür eden Aydın, "Üreten çiftçimizin her zaman yanındayız. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için sahada olmaya, üreticilerimizi dinlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı ve verimli bir üretim sezonu diliyorum" dedi.