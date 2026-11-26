Kars'ta Dünya Balıkçılık Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklara, balık tüketiminin sağlıklı beslenmedeki önemi anlatıldı; alabalık üretim tesislerine yapılan ziyaretlerle de su ürünlerinin üretim süreci tanıtıldı.

Dünya Balıkçılık Günü nedeniyle Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri tarafından il genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, etkinlikler kapsamında bir araya geldikleri çocuklara su ürünlerinin önemi, balığın insan sağlığına katkıları ve sağlıklı beslenmedeki yeri konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Çocuklara balık ikram edilmesiyle balık tüketiminin küçük yaşlarda alışkanlık haline getirilmesi hedeflendi.

Program çerçevesinde alabalık üretim tesislerine ziyaretler de gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerde çocuklara balıkların yetiştirilme aşamaları, üretim süreçleri ve balığın sofralara ulaşana kadar geçirdiği yolculuk hakkında bilgi verildi. Düzenlenen etkinliklerle özellikle çocuklarda su ürünleri tüketimine ve su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık tüketme alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti ve su kaynaklarının korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu vurguladı.