Kars'ta Eğitim Hazırlıkları Ele Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Eğitim Hazırlıkları Ele Alındı

Kars\'ta Eğitim Hazırlıkları Ele Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının değerlendirildiği Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kars Valiliğinde düzenlenen toplantıda, kent genelindeki eğitim yatırımları ve okulların yeni eğitim dönemine hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının ana gündemini, 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmaları oluşturdu. Bu kapsamda inşaatı devam eden okul binalarının mevcut durumları değerlendirilirken, yapımı süren eğitim yatırımlarının eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar tamamlanabilmesi için yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Kent genelindeki mevcut okulların da fiziki durumlarının ele alındığı toplantıda, binaların bakım ve onarım ihtiyaçları, altyapı eksiklikleri ile eğitim ortamlarının öğrenciler için daha güvenli ve elverişli hale getirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında okullarda tespit edilen eksikliklerin kısa sürede giderilmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmalar da toplantıda masaya yatırıldı.

Okulların eğitim-öğretim yılı başlamadan önce tüm yönleriyle hazır hale getirilmesi için alınan tedbirlerin yanı sıra, ihtiyaç duyulabilecek ilave önlemler üzerinde de değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Ziya Polat'ın başkanlığındaki toplantıda, eğitim yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin ve öğrencilerin yeni eğitim dönemine güvenli, sağlıklı ve uygun eğitim ortamlarında başlamasının önemine dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve Kars genelindeki okulların fiziki şartlarının daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA

Kars Valiliği, Ziya Polat, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Eğitim Hazırlıkları Ele Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri’ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde “işgal“ diyordu ABD'li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde "işgal" diyordu
Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri
Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor
Nathan Ake’nin kahvecideki görüntüsü olay oldu Karşısındaki kişi merak konusu Nathan Ake'nin kahvecideki görüntüsü olay oldu! Karşısındaki kişi merak konusu
“Ankara’da görev almak istiyorum” demişti Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi “Ankara’da görev almak istiyorum” demişti! Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi

12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 12:31:43. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Eğitim Hazırlıkları Ele Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.