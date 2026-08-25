Kars\'ta Eğitim Hazırlıkları Ele Alındı

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının değerlendirildiği Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kars Valiliğinde düzenlenen toplantıda, kent genelindeki eğitim yatırımları ve okulların yeni eğitim dönemine hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının ana gündemini, 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmaları oluşturdu. Bu kapsamda inşaatı devam eden okul binalarının mevcut durumları değerlendirilirken, yapımı süren eğitim yatırımlarının eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar tamamlanabilmesi için yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Kent genelindeki mevcut okulların da fiziki durumlarının ele alındığı toplantıda, binaların bakım ve onarım ihtiyaçları, altyapı eksiklikleri ile eğitim ortamlarının öğrenciler için daha güvenli ve elverişli hale getirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında okullarda tespit edilen eksikliklerin kısa sürede giderilmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmalar da toplantıda masaya yatırıldı.

Okulların eğitim-öğretim yılı başlamadan önce tüm yönleriyle hazır hale getirilmesi için alınan tedbirlerin yanı sıra, ihtiyaç duyulabilecek ilave önlemler üzerinde de değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Ziya Polat'ın başkanlığındaki toplantıda, eğitim yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin ve öğrencilerin yeni eğitim dönemine güvenli, sağlıklı ve uygun eğitim ortamlarında başlamasının önemine dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve Kars genelindeki okulların fiziki şartlarının daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.