Kars\'ta Elektrik Dağıtımında Koordinasyon Toplantısı

Yerel

Aras Elektrik, altyapı çalışmalarının daha sağlıklı, koordineli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve özellikle halkın can ve mal emniyetinin sağlanması için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Vali Ziya Polat başkanlığında toplantı düzenledi.

Kars Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Vali Ziya Polat, Aras EDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Salim Mantarcı, Şirket yöneticileri, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların il müdürleri katıldı.

Elektrik dağıtım hizmeti verdiği bölgedeki 7 ilde kaliteli ve kesintisiz enerji faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli koordinasyon ve iş birliği içerisinde olan Aras Elektrik, ortak çalışılmasının önemine vurgu yaparak, koordinasyon gerektiren konularda hızlı bir bilgi akışı sağlanmasının altını çiziyor.

Halkın can ve mal güvenliğinin ön planda olduğu vurgusunu yapan Genel Müdür Yardımcısı Salim Mantarcı: "Yaptığımız çalışmaların tüm kurumlarla koordineli olarak gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. Özellikle altyapı ve kazı çalışmalarına başlamadan önce sağlıklı bir planlama yaparak koordinasyonsuzluğun yol açtığı herhangi bir olumsuz durumu ortadan kaldırmak istiyoruz. Kars ilimizde de altyapı ile ilgili faaliyet gösteren tüm kurumlarımız, bölge yöneticilerinin katılımıyla çalışmalarımızı en üst seviyede sağlamak adına toplantı gerçekleştirdik." dedi.

Mantarcı: "Diğer toplantılarda olduğu gibi bu toplantıda da sorumluluk alanımız içinde yer alan elektrik dağıtım şebekelerinin bulunduğu bölgelerde, kurumlar ve 3. şahıslar tarafından yapılması planlanan kazı çalışmalarında, il koordinatörlüğümüze, çalışma öncesi bilgi verilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum." dedi. - KARS