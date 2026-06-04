Kars'ta Halk Oyunları Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Kars'ta Halk Oyunları Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kars\'ta Halk Oyunları Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
04.06.2026 10:15
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KAFKAS Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 923 öğrenci halk oyunları sergiledi.

Kars Valisi Ziya Polat, eğitimde kaliteyi artırmayı hedefleyen "Kars'ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri" (KAFKAS) Projesi'nin alt projelerinden biri olan "Anadolu'nun Ritmi Projesi" kapsamında düzenlenen Halk Oyunları Şenliği'nin kapanış törenine katıldı.

Kars merkez ve ilçelerden yoğun katılımın olduğu şenlikte, 50 okuldan 923 öğrenci tarafından oluşturulan 67 ekip iki gün boyunca sahne alarak Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan halk oyunlarını sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler, yöresel kıyafetleri ve başarılı performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Şenliğin kapanış programında öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ziya Polat, etkinliğe katılan tüm okullara katılım belgelerini takdim etti. Öğrencilerin sahnedeki enerjisi ve özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında bu tür organizasyonların önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Vali Polat, iki gün boyunca emek veren öğrencilere, öğretmenlere ve organizasyonda görev alan herkese teşekkür ederek, "Kültürümüzü yaşatan ve geleceğe taşıyan evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Gösterdikleri başarılı performanslardan dolayı tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

KAFKAS Projesi kapsamında gerçekleştirilen Halk Oyunları Şenliği, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunarken, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine de önemli katkı sağladı. Etkinlik, katılım belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Halk Oyunları Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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