Kars'ta Hayvancılık Görüşmesi Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta Hayvancılık Görüşmesi Yapıldı

Kars\'ta Hayvancılık Görüşmesi Yapıldı
16.06.2026 13:09
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Kars'ta, hayvancılık sektörünün durumu ve beklentileri görüşüldü. İş birliği vurgulandı.

Kars'ta hayvancılık sektörünün mevcut durumu, yetiştiricilerin beklentileri ve sektöre yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhur Erkaya başkanlığındaki Kars Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği yönetimi, Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Kars'ın hayvancılık potansiyeli, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı. Birlik Başkanı Cumhur Erkaya, yetiştiricilerin sahadaki taleplerini ve beklentilerini İl Müdürü Enver Aydın'a aktararak sektörün daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda özellikle küçükbaş hayvancılıkta verimliliğin artırılması, üreticilere yönelik destek mekanizmalarının etkin kullanılması, hayvan sağlığı hizmetleri, mera kaynaklarının verimli değerlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim hedefleri üzerinde duruldu. Taraflar, üreticilerin refahının artırılması ve bölge hayvancılığının daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Kars'ın hayvancılık alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, üreticilerin sorunlarının çözümü ve sektörün gelişimi için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Aydın, "Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, üreticilerimizin desteklenmesi ve sürdürülebilir üretimin sağlanması adına kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliği büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda yetiştiricilerimizin yanında olmaya ve sektöre katkı sunacak çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve sektöre yönelik ortak çalışma vurgusunun ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Hayvancılık Görüşmesi Yapıldı - Son Dakika

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