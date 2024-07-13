Kars'ta Hz. Hüseyin'in oğlu Ali Asgar için matem töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta Hz. Hüseyin'in oğlu Ali Asgar için matem töreni düzenlendi

Kars\'ta Hz. Hüseyin\'in oğlu Ali Asgar için matem töreni düzenlendi

Kars'ta Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ı anmak için matem töreni gerçekleştirildi.

13.07.2024 23:37  Güncelleme: 23:41
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Kars'ta Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ı anmak için matem töreni gerçekleştirildi.

Uluslararası Ali Asgar Günü Platformu Türkiye Temsilciliği ve Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kars Temsilciliği tarafından muharrem ayı dolayısıyla Kars Valiliği önünde anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Genel Başkanı Seyyid Ahmet Erdem, Zehra Ana Derneği Başkan Yardımcısı Zehra Kaçan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Fethiye Cami Müezzini Enver Edeş'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Zehra Ana Derneği Başkan Yardımcısı Zehra Kaçan, "Burada bizim tek bir amacımız var, o da dünyanın her köşesinden Lebbeyk ya Ali Asgar sedasının yükselmesi. Kendisi küçük, makamı büyük, masumiyet ve mazlumiyetin timsali olan Hz. Ali Asgar'ın adına bu izzetli meclisin düzenlenmesi ve katılımınızın önemi çok büyüktür. O Ali Asgar ki velayet hanesine güneş gibi doğmuş, Hz. Hüseyin'in hem son evladı hem de son sevinci olmuştu. O Ali Asgar ki daha kundakta iken ihrama girmiş, haccı yarım kalmış, Kerbela'da babasının kucağında susuz bir şekilde son nefesini verirken kanlı kundağıyla Rabb'in huzuruna varmıştı. O kanlı kundağın sahibi bugün milyonlarca çaresizin umudu olmuş, Allah'ın katında da Babel Hevaiç yani hacetler kapısı mertebesine yükselmiştir" dedi.

Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Genel Başkanı Seyyid Ahmet Erdem ise, "İnsaniyetin yaratılışından sonra dünyada birçok savaşlar meydana gelmiş ve aklımıza, gönüllerimize iz bırakmıştır. Ama bu savaşların hiçbirisi Kerbela kadar insanların ruhuna, vicdanına etki etmemiştir ve hiçbirisi gönüllerde, kalplerde ve ruhlarda yaşamamıştır. Eğer bazen o savaşlardan yad edilebiliyor ise sadece bir bilgi ve istatistik yönüyle yad edilmiştir. Ama Kerbela insanların ruhuna işlemiştir. Kerbela Adem Peygamberin yaratılışından günümüze kadar insanların, toplumların ve milletlerin dili ve ırkı gözetmeksizin bütün milletlerin, gayrimüslimlerin dahi ortak acısı olmuştur. Çünkü Peygamberimiz alemlere rahmettir. Peygamberimiz nasıl evrensel ise onun bıraktığı emaneti olan ehlibeyti de evrenseldir. Çünkü Peygamberimizin emanetini konuşan Kur'an olarak tanımlamıştır. Peygamberimizin kendisi konuşan Kuran'dır ama Kerbela'daki Hazreti Hüseyin haykıran Kuran'dır ve ne gariptir ki İslam ümmetinliliğini iddia eden Emeviler, Peygamberimizden sonra Peygamberimizin ehlibeytine kıymaya başladılar. Nasıl ki Hazreti Hüseyin ehlibeytin sonuncusu ise, oğlu 6 aylık yavrusu Ali Asgar da Kerbela'nın son şehididir ve İslam ümmeti o günden bugüne kadar Kerbela acısını ortak acısı olarak kabul etmiştir. Şunu bilmeliyiz ki İslam'ın Şii'siyle, Sünni'siyle, mevcut olan bütün ırklarıyla hiçbir ayrım ve gayrım gözetmeksizin hepsi ehlibeyt dostlarıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Asgar'ı temsilen bebeklerine yeşil ve beyaz kıyafetler giydirerek, okunan dua ve mersiyelere eşlik etti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Hz. Hüseyin'in oğlu Ali Asgar için matem töreni düzenlendi - Son Dakika

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