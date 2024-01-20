Kars\'ta İhtiyaç Sahibi Ailelere Bebek Setleri Teslim Ediliyor

Kars'ta, "Hoş Geldin Bebek Projesi" çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerin bebekleri için hazırlanan hediye setleri ailelere teslim ediliyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın 'Sosyal Belediyecilik' çerçevesinde hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahibi ailelerin bebekleri için hazırlanan bebek setleri ailelere ulaşmaya devam ediyor.

Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde belirlenen yeni doğan bebekler için hazırlanan ve içerisinde; hastane çıkış seti, anne kucağı, çocuk bezi, ateş ölçer, hijyen seti, ilk oyuncağı gibi 23 kalemden oluşan "Hoş Geldin Bebek" paket yardımları ekipler tarafından ailelere adreslerinde teslim ediliyor.

Kars Belediyesi'nce 'Sosyal Belediyecilik' anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileler için yapılan sosyal yardım çalışmaları aralıksız devam edecek. - KARS