Kars\'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

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Kars'ta 2024 yılı 4'ÜNCÜ dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkan Yardımcısı Hande Yener, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında Vali Ziya Polat, Projelerimizden 52 tanesini tamamlamışız.124 projemiz devam ediyor.14 projemiz ihale aşamasında, toplam 251 proje Kars ve Karslının emrine sunulmak üzere kurum ve kuruluşlarımız tarafından yapılıyor. Tekrar ellerinize emeklerinize sağlı, bu şehre bu şehrin insanına en iyi hizmeti götürmek için tüm ekiplerimizle hazır olduğumuzu çalışmaya devam ettiğimizi belirtmek istiyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Vali Ziya Polat'ın konuşmasının ardından toplantıda yatırımcı kuruluşlar sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantı daha sonra yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS