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Kars'ta işyerlerinde fiyat listesi denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde işyerlerinin önüne fiyat listesini açmayan işletme sahipleri uyarıldı.

Kentte tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars Valiliği'nce oluşturulan ve aralarında Ticaret İl Müdürlüğü ve Kars Belediyesi personellerinden oluşturulan ekipler, denetimlerini aralıksız ve titizlikle sürdürüyor.

Ekipler Kars'ta faaliyet yürütmekte olan kafe, restoran ve pastaneleri denetleyerek, zorunlu olan fiyat listelerinin dıştan görünür şekilde asılıp asılmadığı kontrol etti.

Yapılan denetimlerde fiyat listelerini görünür şekilde asmayan işletmeler uyarılarak, dışarıdan görünecek şekilde fiyat listelerinin asılması sağlandı.

Valilik bünyesinde oluşturulan ekiplerce yapılan denetimler vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. Vatandaşlar, işyerlerinin astıkları listeler de yazılı olan fiyatları görerek işletmelere giriyor. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS