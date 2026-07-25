Kars\'ta Kavılca Buğdayı Korunuyor

Kars'ta binlerce yıllık tarım geleneğinin en önemli simgelerinden biri olan Kavılca buğdayının korunması, üretiminin artırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeliyle birlikte Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde üretici Ali Akkurt'a ait Kavılca buğdayı ekili tarlada incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde Kavılca buğdayının fenolojik gelişim süreci yerinde değerlendirilirken, bitkinin gelişim durumu, üretim performansı ve yetiştirme şartları teknik açıdan detaylı şekilde incelendi. Aydın, teknik personelden ekili alanlardaki son durum hakkında bilgi alırken, üretici Ali Akkurt ile de bir araya gelerek üretim süreci, verim beklentisi ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

"13 bin yıllık tarımsal miras"

Yaklaşık 13 bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen Kavılca buğdayı, Anadolu'nun en eski ata tohumlarından biri olarak kabul ediliyor. Doğu Anadolu'nun sert iklim şartlarına karşı gösterdiği yüksek dayanıklılığı, doğal yapısını koruması ve besin değerinin zenginliğiyle dikkat çeken Kavılca, Kars'ın tarımsal kimliğinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

Yörede "Kabluca" veya "Kavlıca" isimleriyle de bilinen buğday türü, son yıllarda sağlıklı beslenmeye yönelik artan ilgiyle birlikte yeniden değer kazanırken, geleneksel üretimin sürdürülmesi için kamu kurumlarının destekleri de devam ediyor.

İnceleme sırasında üreticilere teknik destek sağlayan ekipler, bitkinin gelişim evrelerini değerlendirerek verimliliği artırmaya yönelik önerilerde bulundu. Tarım teşkilatı tarafından yürütülen saha çalışmalarıyla hem üreticilerin yanında olunuyor hem de ata tohumlarının sürdürülebilir şekilde üretiminin devam etmesi hedefleniyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kavılca buğdayının ekim alanlarının genişletilmesi, katma değerinin artırılması, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve bu eşsiz genetik mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

"Kars tarımının kadim değeri korunuyor"

Kars'ın tarımsal zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip olan Kavılca buğdayı, yalnızca bölge ekonomisine katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Anadolu'nun binlerce yıllık tarım kültürünü de yaşatıyor. Yetkililer, ata tohumlarının korunmasının hem biyolojik çeşitliliğin devamı hem de sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerin yanında olmaya ve Kars'ın kadim tarımsal değerlerini geleceğe taşımaya devam edeceklerini vurguladı.