Kars\'ta Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

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Kars'ta köylerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, araçlarının kara saplanması nedeyiyle yolda mahsur kaldı. Özel İdare ekiplerince yolun açılması ile vatandaşlar kurtarıldı.

Kar ve tipinin etkili olduğu merkeze bağlı Bulanık köyü yolunda mahsur kalan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye hızlı bir şekilde gelen Özel İdare ekipleri, kapalı olan yolu tipiye rağmen kısa sürede açmayı başardı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar daha sonra araçlarıyla yollarına devam etti.

Özel İdare ekipleri, kent genelinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. - KARS