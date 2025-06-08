Kars\'ta Öğrencilere Kurban Etli Bayram İkramı

Kars'ta mahalle sakinlerinden örnek davranış, mahalle sakinleri topladıkları kurban etlerini pişirerek üniversite öğrencilerine ikram etti.

Kars merkez Paşaçayırı Mahallesi Muhtarı Hakan Kepenekçi, mahalle sakinlerinin desteğiyle toplanan kurban etlerini pişirerek, memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencilerine ikram ederek bayramlarını kutladı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da anlamlı bir dayanışma örneği sergileyen Paşaçayırı Mahallesi sakinleri, Kurban Bayramı'nda evlerinden uzak kalan öğrencileri unutmadı. Mahalle muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, gönüllülerin katkısıyla hazırlanan yemekler öğrencilere birlikte yenildi.

Muhtar Hakan Kepenekçi, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen sene olduğu gibi bu sene de memleketlerine gidemeyen öğrenci kardeşlerimize, Paşaçayırı Mahallesi Muhtarlığı olarak ve mahallemizin destekleriyle kurban etlerinden yemek verdik. Bizleri her zaman yalnız bırakmayan ve sürekli destekleyen Paşaçayırı halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. .

Öte yandan yapılan etkinlikle mahallede dayanışma kültürünün güçlü bir şekilde yaşatıldığı bir kez daha gözler önüne serildi. - KARS