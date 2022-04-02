Kars'ta Otizm Günü etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta Otizm Günü etkinliği

02.04.2022 15:48
Kars'ta Otizm Günü etkinliği

Kars'ta 2 Nisan "Dünya Otizm Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kars'ta 2 Nisan "Dünya Otizm Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler ilk olarak Valilik Parkı'nda oluşturulan standartların ziyaret edilmesiyle başladı. Vali Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, Valilik Parkı'ndaki Stanları gezen Öksüz, burada yetkililerden bilgi aldı.

Programa daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde devam edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Türker Öksüz, "Öncelikle şunun bilinmesini istiyorum ki biz, otizmi bir engellilik hali olarak değil, bir farklılık olarak değerlendiriyoruz Otizm, doğuştan gelen ve sevgili çocuklarımızın yaşamının ilk 2-3 yılında fark edilebilen gelişimsel bir farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Otizmde, hayati önem arz eden erken tanı, bu tanıya uygun yönlendirme ve doğru eğitimle birlikte büyük ilerlemeler kaydedilebilmektedir. Özellikle okul öncesi yıllarda eğitim tedavisi olduğu için tüm çocuklarımız için olduğu gibi otizmli evlatlarımızın da okul öncesi eğitim alması büyük önem taşıyor. Bunda da en büyük görev ve sorumluluk da elbette değerli ailelerimize düşüyor. Bu zorlu süreçleri yaşayan ailelerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Öksüz, "İlimizde 42'si il merkezinde, 29'u ilçelerimizde olmak üzere toplam 71 otizmli öğrencimiz, 14'ü il merkezinde, 22'si ilçelerimizde olmak üzere toplam 36 sınıfta, eğitim görmektedir. 71 öğrencimizin 10 tanesi de özel eğitim merkezlerinde eğitim görmektedir. Bu evlatlarımız eğitimlerini, eğitim aldıkları kurumlarda kaynaştırma yoluyla, kendi yaşıtlarıyla birlikte sürdürmektedirlerÇocuklarımıza bu eğitim kurumlarında devletimizin ve milletimizin imkanları doğrultusunda, toplumsal yaşama daha fazla katılmaları noktasında çok güzel hizmetler verildiğinin bilinmesi istiyorum.Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde yapılan etkinliklerle, çalışmalarla, otizme dair toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Program yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - KARS

Kars'ta Otizm Günü etkinliği
Kars'ta Otizm Günü etkinliği
Kars'ta Otizm Günü etkinliği
Kars'ta Otizm Günü etkinliği
Kars'ta Otizm Günü etkinliği

YORUMLAR
500
Tencere ve tavalar otizmli çocukların ellerinde renklendi Tencere ve tavalar otizmli çocukların ellerinde renklendi Düzce'de 'özel çocuklar' kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi Düzce'de 'özel çocuklar' kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi

Türker Öksüz, Otizm, Nisan, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta Otizm Günü etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Kebapçıda yangın çıktı, yanındaki dört binayla birlikte itfaiye aracı da kullanılamaz hale geldi
15:18 Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi
15:07 Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 15:55:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Otizm Günü etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement