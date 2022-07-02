Kars'ta PERDİS Eğitim Programı düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta PERDİS Eğitim Programı düzenlendi

02.07.2022 09:23
Kars'ta PERDİS Eğitim Programı düzenlendi

Kars'ta İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 2022 yılı Performans Değerlendirme İzleme Sistemi (PERDİS) eğitim programı düzenlendi.

Kars'ta İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 2022 yılı Performans Değerlendirme İzleme Sistemi (PERDİS) eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programına; Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dr. Muhammed Serkan Şahin, Performans Değerlendirme Grup Başkanı Özgür Demirezer, Mühendis Cansu Yıldız, Planlama Uzmanı Hakan Yıldırım, Yazılımcı Delik Evci, Bilişim Uzmanı Metin Sevindik, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin Valilik ve Kaymakamlık personeli ile İçişleri Bakanlığı bünyesindeki; Emniyet, Jandarma, Nüfus ve Vatandaşlık, GAMER, Göç İdaresi ve Sivil Toplumla İlişkiler personeli katıldı.

Eğitim programında katılımcılar, bilgi ve deneyimleri paylaştı. Katılımcılara slayt gösterisi eşliğinde bilgi verildi.

"PERDİS Projesinin konusu ve amacı"

Bakanlık birimlerinin ve bağlı kuruluşlarının gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerin performans kriterlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve analiz edilmesi için raporlama sistemi kurulmasıdır.

Bakanlığımız vizyonu doğrultusunda stratejik amaç ve hedefler, projeler ve üst yönetimin kararıyla gerçekleştirilen çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini Bakanlık düzeyinde ölçmek, ortaya çıkan sonucun(performans düzeyini raporlanmasını ve kaydedilen gelişmelerin takip edilebilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

"Projenin Çalışması ve Yönetimi"

Merkez birimlerinde belirlenen yetkili personel tarafından veri girişleri yapılmaktadır. Faaliyet ve projelerin tanımlanması, Performans göstergeleri ve hedef kriterlerinin belirlenmesi, Hedefler için onay mekanizması belirlenmesi, Hedeflerin birim bazlı ve periyodik girilebilmesi, Faaliyet ve projelerin birimlere dağıtılması,

Gerçekleşme rakamlarının toplanması ve analiz için raporlanması ve Üst yöneticiler için etkileşimli sonuç raporları ile verinin genelden özele analizinin sunulması gerçekleştirilmektedir.

"Projenin Sonucu"

Projenin yazılımı Ağustos 2018'de tamamlandı. Bakanlık stratejik yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlanacak.

Sonuç odaklı yönetim yaklaşımı güçlenecek.

Farklı sistemlerde izlenen bir çok veri tek bir platformda daha az kamu kaynağı kullanılarak izlenebilecek, mükerrer bilgi sistemlerinin tek bir çatı altında entegre edilmesi sağlanarak hem zaman hem de fiziki ve beşeri kaynakların kullanımı etkinleştirilecek.

Yerelden merkeze veri akışı çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde aktarılabilecek.

Strateji ve politika kararlarının alınması bilimsel kriterlere ve objektif verilere dayalı olarak desteklenebilecek. - KARS

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Hakan Yıldırım, Serkan Şahin, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta PERDİS Eğitim Programı düzenlendi - Son Dakika

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