Kars\'ta Ramazan denetimleri devam ediyor

Kars'ta Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla başlatılan denetimler aralıksız sürüyor.

Kars Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimlere, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Ekipler, Ramazan ayı öncesi özellikle zincir ve yerel marketler ile kasaplarda kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Denetimlerde tüketiciyi korumaya yönelik olarak haksız fiyat artışları, raf ile kasa fiyatı arasındaki farklar, et ve et ürünlerinin hijyen koşulları ile ambalajlı ürünlerin son tüketim tarihleri titizlikle inceleniyor.

Yapılan denetim faaliyetleri kapsamında kent genelinde 100 işyeri kontrol edilirken, toplam 2 bin ürün detaylı şekilde incelendi. Kurallara uymadığı belirlenen 4 firmaya fiyat etiketi bulundurmadıkları gerekçesiyle idari yaptırım uygulanırken, 20 firma ise haksız fiyat artışı şüphesiyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili kurumlara bildirmelerinin önemine dikkat çekti. Denetimlerin amacının hem tüketiciyi korumak hem de piyasada fiyat istikrarını sağlamak olduğu vurgulandı.

Kent genelinde sürdürülen kontrollerle birlikte, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fırsatçılığın önüne geçilmesi ve güvenli alışveriş ortamının korunması hedefleniyor. - KARS