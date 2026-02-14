Kars'ta Ramazan denetimleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kars'ta Ramazan denetimleri devam ediyor

Kars\'ta Ramazan denetimleri devam ediyor
14.02.2026 14:26  Güncelleme: 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için başlatılan denetimler kapsamında 100 işyeri kontrol edildi. Haksız fiyat artışları ve hijyen koşulları titizlikle inceleniyor.

Kars'ta Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla başlatılan denetimler aralıksız sürüyor.

Kars Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimlere, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Ekipler, Ramazan ayı öncesi özellikle zincir ve yerel marketler ile kasaplarda kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Denetimlerde tüketiciyi korumaya yönelik olarak haksız fiyat artışları, raf ile kasa fiyatı arasındaki farklar, et ve et ürünlerinin hijyen koşulları ile ambalajlı ürünlerin son tüketim tarihleri titizlikle inceleniyor.

Yapılan denetim faaliyetleri kapsamında kent genelinde 100 işyeri kontrol edilirken, toplam 2 bin ürün detaylı şekilde incelendi. Kurallara uymadığı belirlenen 4 firmaya fiyat etiketi bulundurmadıkları gerekçesiyle idari yaptırım uygulanırken, 20 firma ise haksız fiyat artışı şüphesiyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili kurumlara bildirmelerinin önemine dikkat çekti. Denetimlerin amacının hem tüketiciyi korumak hem de piyasada fiyat istikrarını sağlamak olduğu vurgulandı.

Kent genelinde sürdürülen kontrollerle birlikte, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fırsatçılığın önüne geçilmesi ve güvenli alışveriş ortamının korunması hedefleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Ramazan denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:36
Yok böyle maç 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:56:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Ramazan denetimleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.