Kars'ta Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Sıklaştı - Son Dakika
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Kars'ta Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Sıklaştı

Kars\'ta Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Sıklaştı

Kars Valiliği koordinesinde yapılan denetimlerde, gıda ürünlerinin hijyen kuralları ve güvenliği titizlikle kontrol edildi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması amaçlanıyor.

25.02.2025 17:39  Güncelleme: 17:41
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Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Kars Valiliği koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ve Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane, kasap, market ve tatlı imalathanelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama koşulları titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında üretim alanlarının temizliği, çalışanların hijyen kurallarına uyumu ve gıda güvenliği standartları kontrol edildi. Ekipler, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar, yapılan denetimlerden memnun olduklarını ifade ederken, yetkililer Ramazan boyunca denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Sıklaştı - Son Dakika

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