Kars\'ta Sağanak Yağmur ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Yerel

Kars'ta son günlerde etkili olan sağanak yağmur ve dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi. Yağmurdan zarar gören ekili alanlarda yetkililer tarafından çalışma başlatıldı.

Son yılların en yağışlı yaz mevsimini geçiren Kars'ta sağanak yağmur ve dolu bir çok bölgede tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Yağmurun ve dolunun vurduğu tarım arazilerinde Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Ağadeve ve Dikme köylerinde, sel ve dolu yağışı sonrası zarar gören arazilerde inceleme yapıldı.

Ekipler, yağmur doludan vurduğu tarım arazilerine gezerek inceme yaptı. Zarar gören ekili alanlar tutanak altına alındı. Ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS