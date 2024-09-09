Kars'ta Sokakta Yaşayan Yaşlı Adam Yardım Bekliyor - Son Dakika
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Kars'ta Sokakta Yaşayan Yaşlı Adam Yardım Bekliyor

Kars\'ta Sokakta Yaşayan Yaşlı Adam Yardım Bekliyor

Kars'ın önemli bölgelerinden Payton Pazarı Caddesi'nde yaşayan yaşlı bir adam, bir ayağının kırık olması nedeniyle yetkililerden yardım bekliyor. Cadde esnafı tarafından desteklenen yaşlı adamın ihtiyaçları karşılanıyor.

09.09.2024 11:29
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Kars'ta sokakta uyuyan yaşlı bir adam, yetkililerden yardım bekliyor. Bir ayağı kırık olan yaşlı adama cadde esnafı yardım ediyor.

Kars'ın önemli bölgelerinden Payton Pazarı Caddesi Hasan-ı Harakeni Külliyesi girişinde orta refüjde yaşam mücadelesi veren Ardahan'ın Posof ilçesi Oğuz köyünden 62 yaşındaki Bilgin Çölgeçen, vatandaşlar tarafından verilen yatak üzerinde geceyi geçiriyor. Cadde esnafının baktığı vatandaşın bir ayağının ise kırık, tedavi edilmesi gerekiyor.

Vatandaşın bir araya yakındır refüj de yattığını ifade eden vatandaşlar, "Tam 15-20 gündür burada yatıyor. Halk bakıyor, yemeğini veriyor. Dışarıda yatıyor, bakım evine de götürmüşler durmamış galiba, ayağı da kırık yürüyemiyor. Devletin buna bir el atması gerekiyor. Büyüklerimiz hastaneye yatırsın bakımını yaptırsınlar. Allah rızası için" dediler.

Kars'ta 20 gündür sokakta yaşan Bilgin Çölgeçen, yetkilerden kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Ayağı kırık olan vatandaşın ihtiyaçlarını ise bölge esnafı karşılıyor. Havaların özellikle geceleri çok soğuk olduğun dikkat çeken esnaf, Çölgeçen'in biran evvel bakım evine götürülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Sokakta Yaşayan Yaşlı Adam Yardım Bekliyor - Son Dakika

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