Kars'ta Taktik Eğitim Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Kars'ta Taktik Eğitim Başarıyla Tamamlandı

Kars\'ta Taktik Eğitim Başarıyla Tamamlandı
10.07.2026 15:55
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Kars'ta 14'üncü Tugay, modern harp eğitimiyle birliklerin hazırlık seviyesini artırdı.

Kars'ta konuşlu 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, modern harp sahasının gerekliliklerine uygun olarak "Taktik İntikalde Tesadüf Muharebesi Eğitimi" başarıyla gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eğitim kapsamında çekilen görüntüleri resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak Mehmetçiğin zorlu arazi şartlarındaki yüksek hazırlık seviyesini gözler önüne serdi.

Tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Araç ile yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Gözükara Sistemi etkin şekilde kullanıldı. Gerçek muharebe şartlarını aratmayan senaryolar doğrultusunda icra edilen eğitimde, birliklerin ani gelişen tehditlere karşı hızlı reaksiyon kabiliyeti, koordinasyonu ve muharebe etkinliği test edildi.

Tatbikat boyunca zorlu arazi şartlarında ilerleyen birlikler, olası bir düşman teması karşısında uygulanacak taktikleri başarıyla yerine getirdi. Personelin disiplinli hareketi, araçların yüksek manevra kabiliyeti ve kullanılan teknolojik sistemlerin etkinliği dikkat çekti. Eğitimde, keşif, gözetleme, intikal ve hedefe müdahale süreçleri senaryo kapsamında uygulamalı olarak icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, tam teçhizatlı Mehmetçiğin modern askeri araçlarla koordineli şekilde hareket ettiği, arazide güvenlik tedbirlerini alarak hedef bölgelere intikal ettiği ve eğitim faaliyetlerini başarıyla tamamladığı görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen bu tür eğitimlerin, personelin harekat kabiliyetini artırmanın yanı sıra birliklerin her türlü görev ve şartta göreve hazır tutulmasını amaçladığı belirtildi. Kars'ta gerçekleştirilen tatbikat da, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın operasyonel hazırlık seviyesini ve modern harp konseptine uyumunu bir kez daha ortaya koydu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Taktik Eğitim Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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