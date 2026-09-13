Kars'ta Tarım Ekipleri Köy Köy Dolaşıp Üreticilerin Taleplerini Dinliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Tarım Ekipleri Köy Köy Dolaşıp Üreticilerin Taleplerini Dinliyor

Kars\'ta Tarım Ekipleri Köy Köy Dolaşıp Üreticilerin Taleplerini Dinliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin sorun ve taleplerini yerinde tespit etmek amacıyla köy ziyaretlerini sürdürüyor. Buluşmalarda üreticilere tarımsal destekler, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ve hayvan sağlığı konularında bilgi veriliyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimin sahadaki ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve üreticilerin güncel tarım politikaları ile desteklerden daha etkin şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla köy ziyaretlerini sürdürüyor. Ekipler, köylerde üreticilerle bir araya gelerek sorun ve talepleri doğrudan dinlerken, Bakanlığın uygulamaları ve tarımsal destek mekanizmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulunuyor.

Kars genelinde gerçekleştirilen üretici buluşmalarında tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması, üreticilerin karşılaştığı sorunların sahada değerlendirilmesi ve doğru bilgiye zamanında ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde üreticilerle birebir görüşerek üretim süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.

Gerçekleştirilen toplantı ve saha buluşmalarında üreticilere özellikle üretim planlaması ve planlı üretimin önemi, tarımsal destekleme uygulamaları, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süreçleri, hayvan sağlığı ve yetiştiricilik uygulamaları başta olmak üzere birçok güncel konuda bilgi veriliyor.

Üreticilerin merak ettiği konuların da ele alındığı buluşmalarda, tarımsal desteklerden yararlanma şartları, kayıt ve başvuru süreçleri ile hayvancılık faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Böylece üreticilerin hem mevcut desteklerden etkin şekilde faydalanması hem de üretim süreçlerini daha bilinçli ve planlı yürütmesi amaçlanıyor.

"Üreticinin talebi sahada dinleniyor"

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yalnızca bilgilendirme yapmakla kalmayıp üreticilerin sahada karşılaştıkları sorun, ihtiyaç ve talepleri de doğrudan dinliyor. Köylerde yapılan görüşmelerde bölgenin üretim yapısı, tarımsal faaliyetlerin mevcut durumu ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar değerlendiriliyor.

Özellikle Kars'ın kırsal bölgelerinde tarım ve hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olması nedeniyle, üreticilerle kurulan doğrudan iletişimin tarımsal politikaların sahadaki uygulamalarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

"Amaç sürdürülebilir ve planlı üretim"

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, üreticilerin doğru bilgiye zamanında ulaşmasının yanı sıra tarımsal üretimin planlı, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Ekipler, üreticilerle "omuz omuza" yürütülen saha çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek, tarımsal politikaların sahadaki etkinliğinin artırılması ve üreticilerin ihtiyaçlarına doğrudan cevap verilmesi için köy ziyaretlerini sürdürecek.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Yerel, Tarım, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Tarım Ekipleri Köy Köy Dolaşıp Üreticilerin Taleplerini Dinliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı

11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:55
Fenomen Mika Can Raun’un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket AK Partili isim rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi
09:40
Özgür Özel’in “Hesap verecekler“ çıkışına AK Parti’den çok sert tepki
Özgür Özel'in "Hesap verecekler" çıkışına AK Parti'den çok sert tepki
09:09
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 11:44:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Kars'ta Tarım Ekipleri Köy Köy Dolaşıp Üreticilerin Taleplerini Dinliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement