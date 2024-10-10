Kars\'ta Tarımda Yeni Dönem Toplantıları

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Kars'ta "Tarımda Yeni Dönem" bilgilendirme toplantıları sürüyor.

Kars İl Tarım ve Müdürlüğü ekipleri, Merkez Bayraktar, Ölçülü ve Karacaören köylerinde çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Kiralama İşlemleri hakkında "Tarımda Yeni Dönem" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, çiftçiler bilgilendirildi. Çitçilerin soruları yetkililerce cevaplandırıldı. Çitçilere ayrıca el broşürü dağıtıldı.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bilgilendirme toplantılarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS