Kars'ta Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Kars'ta Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Açıldı

Kars\'ta Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Açıldı

Kars'ta Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi'nin açılışı Vali Ziya Polat ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Polat, Kızılay'ın zor zamanlarda yardımsever olduğunu ve afetler öncesi hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Açılışın ardından Vali Polat, Kızılay yetkililerinden bilgi aldı.

06.05.2024 15:51
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Kars'ta Türk Kızılayı kan bağış merkezinin açılışı yapıldı.

Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Kan Bağış Merkezi'nin açılışını Vali Ziya Polat ve çok sayıda davetli birlikte yaptı.

Kızılay Kan Bağış Merkezi'nin açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Kızılayın zor günlerin dostu olduğuna bire bir hepimiz şahidiz. En son 11 ilimizi etkileyen depremde fedakarca görev yaptığına yerinde şahidim. Biz afetler öncesi, hastalıklar öncesi hazırlı olmamız gerektiğini biliyoruz. Bunda da Kızılay bir kamu kurumu çalışıyor, çalışmakta zorunda, bunun alt yapısını hazırlamak hepimizin görevi, kan bağış merkezimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra kan bağış merkezinin açılışı yapıldı. Vali Polat, daha sonra Kızılay yetkililerinden bilgi aldı. - KARS

Kaynak: İHA

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