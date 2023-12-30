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Kars'ta Yılbaşına saatler kala gıda denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Kars'ta Yılbaşına saatler kala gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesi il genelinde gıda denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde hijyen ve diğer konularda işyeri sahipleri uyarılırken, kusurlu işletmelere cezai işlem uygulanıyor. Eğlence mekanları ve oteller de denetimler kapsamında kontrol ediliyor.

Kars\'ta Yılbaşına saatler kala gıda denetimleri aralıksız sürüyor
30.12.2023 - 13:08,
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Kars'ta Yılbaşına saatler kala gıda denetimleri aralıksız sürüyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince il genelinde 5996 sayılı Kanun çerçevesinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde başta hijyen olmak üzere bir çok konuda işyeri sahipleri uyarılıyor. Denetimlerde kusurlu görülen işletmelere cazai işlem uygulanıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, yılbaşı dolayısıyla Kars Merkez ve Sarıkamış ilçesinde ayrıca organizasyon yapan eğlence mekanları ve oteller denetlendi. Ekiplerin, alkollü içki ve gıda denetimlerini aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kars'ta Yılbaşına saatler kala gıda denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta Yılbaşına saatler kala gıda denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika
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