Kars'ta Yılbaşına saatler kala gıda denetimleri aralıksız sürüyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince il genelinde 5996 sayılı Kanun çerçevesinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde başta hijyen olmak üzere bir çok konuda işyeri sahipleri uyarılıyor. Denetimlerde kusurlu görülen işletmelere cazai işlem uygulanıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, yılbaşı dolayısıyla Kars Merkez ve Sarıkamış ilçesinde ayrıca organizasyon yapan eğlence mekanları ve oteller denetlendi. Ekiplerin, alkollü içki ve gıda denetimlerini aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS