Kars Valisi Polat Digor\'da İncelemelerde Bulundu

Kars Valisi Ziya Polat, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Digor'u ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.

İlk olarak Digor Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Polat, 2025/205 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Digor Kaymakamlığına atanan Ahmet Tayyip Kahraman'a görevinin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Vali Polat, daha sonra ilçede görev yapan kamu kurum-kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmalar ile ilgili brifing aldı.

Polat, Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, Kurumun faaliyetleri, düzenlenen kurslar ve üretilen ürünlerle ilgili bilgi aldı. Digor'da faaliyet göstermekte olan 'Üreten Eller Kadın Kooperatifi'ni ziyaret eden Kars Valisi Ziya Polat, kooperatifin faaliyetleri ve alın teri, el emeği ve göz nuruyla üretilen ürünler ile ilgili bilgi alarak kooperatif üyelerine kolaylıklar diledi.

Digor ziyaretinin ardından Dağpınar beldesine geçen Vali Ziya Polat, yapımı devam etmekte olan Spor Kompleksi ve Kapalı Spor Salonu İnşaatı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yapımı devam etmekte olan 12 Derslikli Ortaokul inşaatında da incelemelerde bulunan Vali Polat, yetkililerden bilgi aldı, çalışmaların bir an evvel tamamlanarak okulun 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılına yetiştirilmesi talimatı verdi. Polat ziyaret ve incelemelerinin ardından Digor'dan ayrıldı. - KARS