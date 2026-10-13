Kars Valisi Ziya Polat, esnaf ziyaretinde hayırlı kazanç diledi, vatandaşları dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars Valisi Ziya Polat, esnaf ziyaretinde hayırlı kazanç diledi, vatandaşları dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Valisi Ziya Polat, esnaf ziyaretinde hayırlı kazanç diledi, vatandaşları dinledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, kent merkezindeki esnaf ziyaretlerinde iş yeri sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Polat, esnafın günlük çalışma hayatı ve ticari faaliyetlerini öğrenirken vatandaşların görüş, talep ve düşüncelerini de dinledi.

Kars Valisi Ziya Polat, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hayırlı kazançlar diledi. İş yeri sahipleriyle sohbet eden Polat, vatandaşların talep ve düşüncelerini dinleyerek kent sakinleriyle yakından ilgilendi.

Kars Valisi Ziya Polat, kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf buluşmalarında iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Polat, vatandaşlarla sohbet ederek onların görüş, talep ve düşüncelerini dinledi.

Kentteki esnafla doğrudan iletişim kuran Kars Valisi Ziya Polat, farklı iş kollarında faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek esnafla yakından ilgilendi. İş yeri sahipleriyle sohbet eden Polat, esnafın günlük çalışma hayatı ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Esnafın kent ekonomisindeki önemine dikkat çeken buluşmalarda Vali Polat, iş yeri sahiplerine hayırlı işler ve bol kazançlar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu. Esnafla yapılan görüşmelerde karşılıklı sohbetler gerçekleştirilirken, kentteki ticari yaşamın nabzı da tutuldu.

Kars Valisi Ziya Polat, esnafla bir araya geldiği sırada vatandaşlarla da sohbet etti. Kent sakinleriyle yakından ilgilenen Polat, vatandaşların görüşlerini dinleyerek günlük yaşamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlarla samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda, karşılıklı iletişimin ve doğrudan temasın önemi ön plana çıktı. Polat, vatandaşlarla sohbet ederek onların düşüncelerini dinledi.

Kars'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ziya Polat'ın temasları, kentteki sosyal ve ekonomik yaşamın yerinde görülmesi açısından önem taşıdı. Esnafın taleplerinin ve vatandaşların beklentilerinin dinlenmesi, kamu yöneticileri ile kent sakinleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sunan çalışmalar arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKars ValiliğiZiya PolatEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
16:33
Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
15:29
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 16:51:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kars Valisi Ziya Polat, esnaf ziyaretinde hayırlı kazanç diledi, vatandaşları dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei