 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kars Valisi Ziya Polat, Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kars Valisi Ziya Polat, Esnafı Ziyaret Etti

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kazımpaşa Caddesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve fikir alışverişinde bulundu.

Kars Valisi Ziya Polat, Esnafı Ziyaret Etti
21.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:38
Abone Ol

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve başladığı günden itibaren sürekli sahada vatandaşla birlikte olan Polat, Kazımpaşa Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Polat, sorunların çözüm noktasında fikir alış verişinde bulundu. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak çaylarını içti.

Kars'ta sürekli sahada olan ve kurum ile daire amirlerine de 'vatandaşa dokunun, vatandaşla iç içe olmak için saha inin' önerisinde bulunan Vali Polat, vatandaşın sorunlarını aracı olmadan direk vatandaşın kendisinden dinleyerek çözüyor.

Vali Ziya Polat'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Valimize ulaşmak çok kolay, zaten bizim valiliğe gitmemize gerek yok. Valimiz bizleri ziyaret ediyor, bizlerin sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Uzun süreden sonra halkla iç içe olan bir valimiz oldu" diye konuştular.

Öte yandan Vali Ziya Polat, kent merkezi, ilçeler ve köylerde de sürekle vatandaşlarla buluşuyor. Polat'ın esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.

Ayrıca Polat, Kazımpaşa Caddesi'nde esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı belediye çalışanıyla da bir süre sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KARS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kars Valiliği, Kars, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars Valisi Ziya Polat, Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika


11:17
Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti

Son Dakika
11:17 Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:49 Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 12:00:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kars Valisi Ziya Polat, Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement