Kars Valisi Ziya Polat, Esnafı Ziyaret Etti

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve başladığı günden itibaren sürekli sahada vatandaşla birlikte olan Polat, Kazımpaşa Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Polat, sorunların çözüm noktasında fikir alış verişinde bulundu. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak çaylarını içti.

Kars'ta sürekli sahada olan ve kurum ile daire amirlerine de 'vatandaşa dokunun, vatandaşla iç içe olmak için saha inin' önerisinde bulunan Vali Polat, vatandaşın sorunlarını aracı olmadan direk vatandaşın kendisinden dinleyerek çözüyor.

Vali Ziya Polat'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Valimize ulaşmak çok kolay, zaten bizim valiliğe gitmemize gerek yok. Valimiz bizleri ziyaret ediyor, bizlerin sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Uzun süreden sonra halkla iç içe olan bir valimiz oldu" diye konuştular.

Öte yandan Vali Ziya Polat, kent merkezi, ilçeler ve köylerde de sürekle vatandaşlarla buluşuyor. Polat'ın esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.

Ayrıca Polat, Kazımpaşa Caddesi'nde esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı belediye çalışanıyla da bir süre sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KARS