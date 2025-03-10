KARSEM, Yeni Mesleklerde Belgelendirme Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KARSEM, Yeni Mesleklerde Belgelendirme Başlattı

KTO Karatay Üniversitesi, yeni mesleklerde belgelendirme hizmetleri sunarak iş gücünü geliştiriyor.

10.03.2025 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (KARSEM), iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belgelendirme alanını genişletiyor. KARSEM bünyesinde, buhar kazanı operatörü, kızgın yağ kazanı operatörü ve sıcak su kazanı operatörü mesleklerinde belgelendirme hizmeti vermeye başladı.

KARSEM, mesleki yeterlilik alanında sunduğu hizmetlerle nitelikli iş gücünün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen KARSEM, uluslararası geçerliliğe sahip Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisiyle öne çıkıyor. KARSEM, tarafsız ve güvenilir sınav süreçleriyle adaylara iki dilde hazırlanan Mesleki Yeterlilik Belgesi sunuyor. Bu belge, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Europass sistemine dahil ülkelerde geçerliliğiyle dikkat çekiyor.

Yeni mesleklerde belgelendirme hizmeti başladı

KARSEM, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belgelendirme alanını genişletiyor. Son olarak Buhar Kazanı Operatörü (Seviye 4), Kızgın Yağ Kazanı Operatörü (Seviye 4) ve Sıcak Su Kazanı Operatörü (Seviye 3) mesleklerinde belgelendirme hizmeti vermeye başladı. Bunun yanı sıra, Çelik Kaynakçısı, Makine Montajcısı, NC/CNC Tezgah İşçisi, İnşaat Boyacısı, Isı Yalıtımcı, Duvarcı, İnşaat İşçisi, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Galerici) ve Motosikletli Kurye gibi çeşitli meslek gruplarında da belgelendirme hizmetleri sunuluyor. KARSEM, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, bağımsız ve tarafsız belgelendirme hizmeti sunma misyonuyla, iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sürdürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Karatay Üniversitesi, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KARSEM, Yeni Mesleklerde Belgelendirme Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
19:42 İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
19:29 İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
19:17 İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
19:17 Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 14:05:18. #7.13#
SON DAKİKA: KARSEM, Yeni Mesleklerde Belgelendirme Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.