KARSEM, Yeni Mesleklerde Belgelendirme Başlattı

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (KARSEM), iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belgelendirme alanını genişletiyor. KARSEM bünyesinde, buhar kazanı operatörü, kızgın yağ kazanı operatörü ve sıcak su kazanı operatörü mesleklerinde belgelendirme hizmeti vermeye başladı.

KARSEM, mesleki yeterlilik alanında sunduğu hizmetlerle nitelikli iş gücünün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen KARSEM, uluslararası geçerliliğe sahip Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisiyle öne çıkıyor. KARSEM, tarafsız ve güvenilir sınav süreçleriyle adaylara iki dilde hazırlanan Mesleki Yeterlilik Belgesi sunuyor. Bu belge, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Europass sistemine dahil ülkelerde geçerliliğiyle dikkat çekiyor.

Yeni mesleklerde belgelendirme hizmeti başladı

KARSEM, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belgelendirme alanını genişletiyor. Son olarak Buhar Kazanı Operatörü (Seviye 4), Kızgın Yağ Kazanı Operatörü (Seviye 4) ve Sıcak Su Kazanı Operatörü (Seviye 3) mesleklerinde belgelendirme hizmeti vermeye başladı. Bunun yanı sıra, Çelik Kaynakçısı, Makine Montajcısı, NC/CNC Tezgah İşçisi, İnşaat Boyacısı, Isı Yalıtımcı, Duvarcı, İnşaat İşçisi, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Galerici) ve Motosikletli Kurye gibi çeşitli meslek gruplarında da belgelendirme hizmetleri sunuluyor. KARSEM, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, bağımsız ve tarafsız belgelendirme hizmeti sunma misyonuyla, iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sürdürüyor. - KONYA