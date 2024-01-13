Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi Mezunlarını Verdi

Hayat boyu öğrenme eğitim-öğretim programıyla sağlıklı, başarılı ve aktif yaş almayı desteklemek amacıyla kurulan Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi, ikinci mezunlarını verdi. Ege Geriatri Derneği iş birliğinde, gönüllü eğitmenlerin katkılarıyla faaliyetlerini sürdüren üniversitede bir yıllık eğitimleri başarıyla tamamlayan 98 kişi törenle diploma almanın heyecanını yaşadı.

Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nin 2023 Yılı Mezuniyet Töreni, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Bir yıllık eğitim programını tamamlayan 60-82 yaş arası 98 öğrenci, diploma alıp kep attı. Öğrencilerin sergilediği zeybek, yaratıcı drama ve bendir gösterileri de büyük beğeniyle izlendi. Ege Geriatri Derneği'nin destekleriyle faaliyetlerini sürdüren üniversitenin 2024 yılı kayıtları da 29 Ocak'ta başlayacak.

"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ!"

Törende öğrencileri temsilen söz alan Hasan Adıgüzel "Değerli öğretmenlerimiz; verdiğiniz bilgilerle bizleri kısa sürede üçüncü yaşa hazırladınız. Sayenizde tazelendik, bundan sonraki yaşamımızı öğrendiğimiz bilgiler ışığında sağlıklı, zinde ve bilgili olarak sürdüreceğiz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'ni ilk duyduğumda çok heyecanlandım fakat durumumdan dolayı bu okula gidemeyeceğini düşündüm. Tarih öğretmenimiz Gündüz Özsoy beni çok cesaretlendirdi, okul yönetimi de kapılarını açınca okulumuzun ilk görme engelli öğrencisi oldum. Bu okula gelme isteğimin iki nedeni vardı; birincisi verilen dersler, ikincisi ise yıl sonunda yapılan kep töreniydi. Ben üniversiteden mezun olduğumda okulumuzda kep töreni yapılmadı. 75 yaşımda bu akşam burada kep törenine katılıyorum. Bundan dolayı önce Belediye Başkanımıza, sonra da okul yönetimine çok teşekkür ederim. Ayrıca okulumuz öğrencileri adına bu eğitim yılında emeği geçen herkese teşekkür ederim. 60 yaşından sonra bizleri çok mutlu ettiniz" dedi.

EN GÜZEL ÖRNEK KARŞIYAKA

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Ceylan da "Sayın Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın önderliğinde, Ege Geriatri Derneği ile birlikte Karşıyaka'mızda başlattığımız projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini görmek bizler için büyük bir mutluluk. Yaşlılık elbette insanın doğasında olan bir unsur. Eskiden yaşlılara ihtiyar denirdi ve bir kenarda oturmaları beklenirdi ama günümüzdeki artık bu yaşlılık kavramı ortadan kalktı; 'sağlıklı yaş alma' şeklinde devam ediyor. Bunun en güzel örneğini de biz burada yaşıyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak, Türkiye'de bu projeyi gerçekleştiren ilk yerel yönetim olmanın gururu içerisindeyiz. Emek veren birbirinden değerli hocalarımıza, uzmanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama bu başarıda en büyük pay sahibi sizsiniz; bu projeyi sizlerin sayesinde var ettik. İyi ki varsınız, başımızın tacısınız" ifadelerini kullandı.

SINIRSIZ ÖĞRENME

Projenin gönüllü destekçisi olan akademisyenlerden Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Miman ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Geride kalan yüzyıldan bu yüzyıla gelen en büyük başarılardan birisi belki de uzayan ömürlerimiz. Tabii bir kazanım ile beraber bir soruyu da gündeme getirdi bu durum; Bu uzayan ömürlerin içini nasıl dolduracağız? Nasıl daha iyi yaş alacağız? Biz buna 'Kişinin var olan kapasitesinin güçlendirilmesiyle' dedik. Bunun da 'sınırsız öğrenme' ile mümkün olabileceği görüşüyle bu sosyal sorumluluk projesi başladı. Yaşam boyu öğrenmeyi kendisine motto olarak kabul etti. 2016 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sevgili arkadaşım Doç. Dr. Sevnaz Şahin ve hocamız Prof. Dr. Fehmi Akçiçek'in önderliğinde hayata geçti. Başında yürütücü olarak halen Doç. Dr. Sevnaz Şahin var. Ben de 8 yıldır bu projenin içerisindeyim. Gönüllülük esasıyla yürüdük her zaman. Benim gibi 200'ün üzerinde gönüllü hocamız var. Çok kolay ulaşılabilecek bir rakam değil, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu proje, yaşam boyu öğrenme konseptine destek veren kişilerle daha da büyüdü ve gelişti. Mesela değişik kampüsler oluşturma anlamında en büyük organizasyonlardan birisi Karşıyaka'da gerçekleşti. Bunun için Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Karşıyaka 3. Yaş, bugün ikinci mezunlarını veriyor. Her dönem 100 öğrenci hedefiyle başlanmıştı. İlk yıl 105, ikinci yıl 98 öğrenci mezun oldu. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum, nice 100'lere…"

AKTİF YAŞAMA ÖNEMLİ KATKI

Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata katılıp, toplum iç içe, sağlıklı ve aktif şekilde yaş almalarına destek sunuyor. Öğretim üyeleri ve yürütücü ekibin gönüllü olarak görev aldığı üniversitede verilen derslerle kişilerin nörolojik, psikolojik, ruhsal ve fiziksel olarak aktif kalmasına katkı sağlanıyor.

İleri yaşta sık görülen hastalıklar, sağlıklı beslenmenin şifreleri, yaşlılığın psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutu, ileri yaşta fiziksel aktivitenin önemi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunma ve bütüncül tıp gibi sağlıklı yaşam odaklı derslerin yanı sıra; kent tarihi, felsefe, iletişim yolculuğu, kentsel tarım ve botanik, ritim, psikodrama, satranç, öykü yazarlığı, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve el becerileri başlıklarında sosyal ve kültürel eğitimler de gerçekleştiriliyor. Her yıl ocak sonunda kayıt alınan üniversite, şubat-aralık arasında, iki dönem halinde yıllık eğitim veriyor.

Projenin 2024 yılı başvuruları, 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi içerisindeki 3. Yaş Üniversitesi ofisine yapılabilecek; 05351040489 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.