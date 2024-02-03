Karşıyaka Belediyesi 6 Şubat Depremleri Anma ve Farkındalık Etkinliği Düzenliyor

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Karşıyaka Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde anma ve farkındalık etkinliğine ev sahipliği yapacak. Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği iş birliğindeki etkinlikte hem yaşanan felaketin sonuçları değerlendirilecek hem de depreme dirençli kentler konuşulacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Karşıyaka'da anma ve farkındalık etkinliği düzenlenecek. Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED) ortaklığında organize edilen etkinlik, 6 Şubat Salı günü saat 16.00'da Bahçelievler Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

HERKESE AÇIK OLACAK

İZ-AFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Birgül Değirmenci moderatörlüğündeki buluşmaya, jeoloji mühendisi Bora Sonuvar, afet eğitmeni Servet Ertaş, inşaat yüksek mühendisi Mutlu Burak Paksoy, afet ve yangın eğitmeni Serkan Özdemir ile uluslararası aktivist ve ressam Roberto Marquez katılacak. Hem 6 Şubat'ta hayatını kaybedenlerin anılacağı hem de depremsellik ve depreme dirençli kentlerin konuşulacağı etkinlik tüm yurttaşlara açık olacak.