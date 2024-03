Karşıyaka Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Anlamlı Etkinliklere İmza Atıyor

Yerel

İzmir Karşıyaka Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinliklere imza atmaya hazırlanıyor. Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda anma programı düzenlenecek, 100 üretici kadının katılacağı Kadın El Emeği Pazarı kurulacak, Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi, kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı programlarla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratan Karşıyaka Belediyesi, bu yıl da etkinlikler gerçekleştirecek. Karşıyakalılar ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ın huzuruna çıkacak. Anıt mezarda yarın saat 10.00'da başlayacak törene CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı B. Yıldız Ünsal, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılacak. Yapılacak konuşmalarda kadının her alandaki gücüne, emeğine, hak ve özgürlüklerine dikkat çekilecek; "Her türlü ayrımcılığa ve şiddete hayır" mesajı verilecek.

100 KADINDAN EL EMEĞİ PAZARI

Ayrıca Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organizasyonuyla 7-10 Mart tarihleri arasında "8 Mart Kadın El Emeği Pazarı" kurulacak. Zühtü Işıl Meydanı'nda 100 kadının el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunacağı pazar, 4 gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak. Pazar süresince bando, müzik dinletisi ve dans gösterileri de sergilenecek.

SİVİL TOPLUM GÖZÜYLE

Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde ise 8 Mart Cuma günü saat 16.00'da "Sivil Toplum Gözüyle; Kadın Sizin için Ne İfade Ediyor?" başlıklı video gösterimi yapılacak. Türk Kadınlar Birliği Şiir Grubu'nun katkılarıyla "Kadına Dair Şiirler" sunulacak. Evrensel Kadın Suluboyacılar Derneğinin katkılarıyla "Kadın Nefesi Sağlıktır!" konulu resim sergisi açılacak. Program, Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi Dans Topluluğu'nun sunacağı tango gösterisi ile sona erecek.