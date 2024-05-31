Karşıyaka Belediyesi Can Dostlar Çalıştayı'nda sokak hayvanlarına destek çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karşıyaka Belediyesi Can Dostlar Çalıştayı'nda sokak hayvanlarına destek çağrısı yaptı

Karşıyaka Belediyesi Can Dostlar Çalıştayı\'nda sokak hayvanlarına destek çağrısı yaptı

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği 'Can Dostlar Çalıştayı'nda sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısına tepkiler öne çıktı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kısırlaştırma seferberliği çağrısı yaparak destek istedi.

31.05.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği 'Can Dostlar Çalıştayı'na sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısına yönelik tepkiler öne çıktı. Çalıştayda söz konusu tasarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kısırlaştırma seferberliği çağrısı yaptı. Ünsal'a ilk destek, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'den geldi.

Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam haklarının konuşulduğu Can Dostlar Çalıştayı'nı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hayvanseverlerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Çalıştayda konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısına karşı olduklarını belirterek, "Kentin ticaret hayatına yön veren odalarla, meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapıp kısırlaştırma seferberliği başlatalım ve çözüme yönelik adımlar atalım" dedi.

Ünsal'ın bu çağrısına İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'den destek geldi. Özgener, meclis toplantısında yaptığı konuşmada kentte birçok kurumun ortak çalıştığı çok sayıda proje olduğunu, sokak hayvanları için de birlikteliğin sağlanabileceğini söyledi.

Söz, hayvan hakları savunucularında

Çalıştayın ikinci kısmı, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı moderatörlüğünde, konuşmacılar HAYKONFED Başkan Yardımcısı ve EgeFed Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ersoy, HAYTAP İzmir Temsilcileri Esin Önder ve Meral Örüç, HAYTAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senem Demirel Acar, Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Basın Sözcüsü Şule Baylan ile köpek eğitmeni Volkan Akdeniz'in katılımı ile yapıldı. Tüm konuşmacılar yasa tasarısına tepki göstererek, yapılması gerekenler hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Farkındalık eğitimi önerisi

Köpek eğitmeni Volkan Akdeniz ve HAYTAP İzmir Temsilcisi Meral Örüç'ün anlattığı eğitim faaliyetlerini ilgiyle dinleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, iş birliği içinde halka yönelik eğitim programları düzenlemeyi teklif etti. HAYKONFED Başkan Yardımcısı ve EgeFed Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ersoy ile Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Basın Sözcüsü Şule Baylan, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Senem Demirel Acar ise ilgili yasalardan kaynaklanan sorunları ve çözüm önerilerini anlattı.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Çevre, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesi Can Dostlar Çalıştayı'nda sokak hayvanlarına destek çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
15:17 Gazze’de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti Gazze'de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 16:00:53. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi Can Dostlar Çalıştayı'nda sokak hayvanlarına destek çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement