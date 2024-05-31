Karşıyaka Belediyesi Can Dostlar Çalıştayı\'nda sokak hayvanlarına destek çağrısı yaptı

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği 'Can Dostlar Çalıştayı'na sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısına yönelik tepkiler öne çıktı. Çalıştayda söz konusu tasarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kısırlaştırma seferberliği çağrısı yaptı. Ünsal'a ilk destek, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'den geldi.

Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam haklarının konuşulduğu Can Dostlar Çalıştayı'nı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hayvanseverlerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Çalıştayda konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısına karşı olduklarını belirterek, "Kentin ticaret hayatına yön veren odalarla, meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapıp kısırlaştırma seferberliği başlatalım ve çözüme yönelik adımlar atalım" dedi.

Ünsal'ın bu çağrısına İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'den destek geldi. Özgener, meclis toplantısında yaptığı konuşmada kentte birçok kurumun ortak çalıştığı çok sayıda proje olduğunu, sokak hayvanları için de birlikteliğin sağlanabileceğini söyledi.

Söz, hayvan hakları savunucularında

Çalıştayın ikinci kısmı, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı moderatörlüğünde, konuşmacılar HAYKONFED Başkan Yardımcısı ve EgeFed Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ersoy, HAYTAP İzmir Temsilcileri Esin Önder ve Meral Örüç, HAYTAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senem Demirel Acar, Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Basın Sözcüsü Şule Baylan ile köpek eğitmeni Volkan Akdeniz'in katılımı ile yapıldı. Tüm konuşmacılar yasa tasarısına tepki göstererek, yapılması gerekenler hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Farkındalık eğitimi önerisi

Köpek eğitmeni Volkan Akdeniz ve HAYTAP İzmir Temsilcisi Meral Örüç'ün anlattığı eğitim faaliyetlerini ilgiyle dinleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, iş birliği içinde halka yönelik eğitim programları düzenlemeyi teklif etti. HAYKONFED Başkan Yardımcısı ve EgeFed Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ersoy ile Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Basın Sözcüsü Şule Baylan, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Senem Demirel Acar ise ilgili yasalardan kaynaklanan sorunları ve çözüm önerilerini anlattı.