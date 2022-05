Karşıyaka Belediyesi'nden Can Dostlar İçin Farkındalık Yürüyüşü

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Melek Hareketi'nin öncüsü, oyuncu Melek Şahin'in katılımıyla "Atık Olta ve Misinalarınızı Yerlere Attığınızı Can Dostlarımız Duymasın" başlıklı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Hayvanseverler, gezerken bulduğu atık oltayı yutması sonucu ölen köpek Roma'nın adını taşıyan Tersane Roma Parkı'nda bir araya geldi. Yürüyüş başlamadan önce Melek Şahin, Roma'nın sahibi Ali Osman Kırkyaşaroğlu'na Roma'nın anısına Melek Hareketi olarak hatıra kalması için yapmış oldukları tasarımı verdi. Roma Parkı'ndan Tersane Kafe'ye kadar devam eden yürüyüş sırasında Melek Şahin, sahilde balık tutan amatör balıkçıkları atık misina ve olta iğneleri ile ilgili bilgilendirdi. Melek Şahin, Tersane Kafe'nin yanında kurulan alanda hayvanseverler ile konuştu. Ardından köpek eğitmeni Kutay da Ego ile birlikte bir eğitim gösterisi sergiledi. Gösteriden sonra Melek Şahin, çocuklar ile birlikte mama kabı boyama etkinliği gerçekleştirdi.

"ROMA'NIN BİZİ EN MELEK HALİYLE YUKARIDAN İZLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Farkındalık yürüyüşünde konuşan Melek Şahin şunları kaydetti:

"Bugün Roma için buradayız, Roma maalesef dikkatsizlik sonucu yere atılan bir olta iğnesini yutup hayatını kaybediyor. Bu yüzden başka canlarında sesi olabilmek için Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle bu farkındalık projesini gerçekleştireceğiz. Roma'nın anısına, Melek Hareketi olarak hatıra kalmasını için yapmış olduğumuz tasarımı Osman Bey'e vermek istiyorum. İyi geldiniz, iyi ki yanımdasınız, sizin de desteklerinizle hep beraber buradayız. Özellikle canım İzmir'imde, duyarlı Karşıyaka insanlarıyla birlikte, bu farkındalık yürüyüşünü yaptığımız için çok teşekkür ederim. Melek Hareketi bana pandeminin bir hediyesidir. Çocuklar, doğa ve hayvanlarla ilgili bir şeyler yapmayı düşünürken, kendime dikmiş olduğum bir maskeden yola çıkarak, annem ile birlikte maske dikerek gelirini sokak hayvanlara paylaşmaya başladığım yol, bir yerden ışıklı bir yol haline geldi. Karşıma çıkan güzel insanlarla birlikte yolum, iyilik hareketinden bir farkındalık hareketine de dönüştü. Sadece bu dünyada kendimiz yaşamıyoruz, bizimle aynı dünyada yaşayan başka canlarda var. O yüzden çok fazla duyarlı olmalıyız. İnsanların dikkatli olmasını istiyorum. İnsanlar başka bir şeyler konuşuyorken, başka farkındalıklar yaratıyorken, biz hala doğamızı temiz tutalım, zararlı maddeleri atmayalım, canlılarda zarar görmesin diye uğraşıyoruz. Enerjimizi buna harcıyoruz. Lütfen bilinçli olalım. Atık maddelerin çöplere nasıl atılacağını bilmiyoruz. Atılan cam kırıkları, kimyasal maddeler, içmediğimiz haplar, çiviler, teller... Bunları dönüştürebilecek yerlerimiz var, oralara atabiliriz. Bu maddeler; martı, kuş, kedi, köpek gibi çöpten beslenen canlarımıza zarar veriyor. Hayvanları sevelim koruyalım ama bunun da farkında olarak çocuklarımıza ve etrafımızdaki insanlara bu konuda duyarlı olmalarını her daim anlatalım. Ben Osman Bey'in acısını burada bir nebze olsun paylaştığımızı düşünüyorum. Roma'nın bizi en melek haliyle yukarıdan izlediğini düşünüyorum. Katılımınız için çok teşekkür ederim, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a, Karşıyaka Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı'ya, Feruz Bozaslan'a çok teşekkür ediyorum."

Roma"nın sahibi Ali Osman Kırkyaşaroğlu da gelen hayvanseverlere teşekkür ederek, "Melek Hanım söylenmesi gereken her şeyi fazlasıyla söyledi. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık. Çocuklarımızın, bizim için insan yavrusundan hiçbir farkı yok, ben kendi evladımı kaybetmiş gibi hissettim ki zaten benim evladımdı. Sadece balıkçılar için değil, hepimiz yere attığımız izmarit veya atıklara da dikkat etmeliyiz, sadece kediler köpekler değil aklınıza gelebilecek her türlü canlı ile yaşadığımız çevreyi birlikte paylaşıyoruz. Lütfen herkes elinden geldiğince dikkat ederse daha az can yanar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.