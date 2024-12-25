Karşıyaka\'da Aile Geçim Mücadelesi Veriyor

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tek katlı bir evde çocuklarıyla yaşayan çift, hurda ve plastik toplayarak geçimlerini sürdürüyor.

Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi 6089 Sokak'ta tek katlı bir evde yaşayan 5 kişilik Günkurtuluş ailesi, kısıtlı imkanlarla hayatlarını idame ettiriyor. Orhan ve Sibel Günkurtuluş çifti, hurda ve plastik toplayarak geçiniyor. Günde 150-200 TL arasında para kazandıklarını anlatan Orhan Günkurtuluş (58), "Düzgün bir işim olsa, aileme daha iyi bakarım" dedi.

Durumlarına dair bilgi veren Günkurtuluş, "Evimizde bir çok eşyamız eksik; yemek yapmak için ocağımız, büyük tüpümüz, çamaşır makinemiz, giyim eşyamız ve halımız yok. Plastik toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Yemeklerimizi piknik tüpü var, onu doldurarak yapıyoruz. Tek tek geziyorum varilleri. Allah ne verirse alıyorum, geliyorum. 150-200 TL arasında günlük kazanıyorum" dedi.

Devletten nakdi destek ve kömür desteği aldıklarını anlatan Orhan Günkurtuluş, daha iyi şartlara ulaşmak için hayırseverlerden yardım beklediklerini ifade etti. - İZMİR