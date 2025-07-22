Karslı Çiftçi Pancar ile Geleceğini Şekillendiriyor

Karslı çiftçi baba, çocuklarını okutmak için pancar ekiyor. Kızıyla birlikte pancar eken çiftçinin kızı ise ziraat mühendisi olarak vatana millete hizmet etmeyi hayal ediyor.

Kars'ın Akyaka ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Erol Korkmaz, sabahın ilk ışıklarıyla tarlasına yöneliyor. Korkmaz'ın en büyük hayali, 3 çocuğunun da iyi bir eğitim alıp kendi hayatlarına yön vermeleri. Bu uğurda her yıl, Kars'ın çetin iklimine inat, tarlalarına şeker pancarı ekiyor. Yaklaşık 21 yıldır pancar ekimi gerçekleştiren Erol Korkmaz'ın en büyük yardımcısı ise kızı Elif Naz Korkmaz, babasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan Elif Naz Korkmaz, tarladan arta kalan zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor. Elif Naz Korkmaz'ın en büyük hayali ziraat mühendisi olarak vatana milletine hizmet etmek.

"Ziraat mühendisi olarak ülkeme hizmet edeceğim"

Hava sıcaklığının 3o dereceyi bulduğu Akyaka'da pancar tarlarını sulayan Elif Naz Korkmaz'ın hayali ziraat mühendisi olmak.

Zorlu bir iş yaptığını ifade eden Elif Naz Korkmaz, "Babam ile birlikte tarlada çalışıyoruz. Ailece pancar ekiyoruz, pancarla uğraşıyoruz. Tarla ile uğraşıyorum, genel olarak tarlaya da merakım var. En büyük hayalim ise ziraat mühendisi olmak" dedi. Çocuklarını okutmak için pancar ektiğini belirten çiftçi Erol Korkmaz, "1986 yılından beri pancar ekimi yapıyorum. Çocuklarımla birlikte sürekli bu işi yapıyoruz. Amacımız sadece çocuklarımızın okuması ve iyi bir gelecekleri olması yaptığımız iş zor ama emeğimizin karşılığını alıyoruz" diye konuştu. Yıllardır pancar ekimiyle geçimini sağlayan Korkmaz ailesi için pancar, sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda umut yeşerten bir gelecek vaadi. 3 çocuktan en büyüğü lise, diğerleri de ilköğretim ve ortaokulda okuyor. Erol Korkmaz'a tarlada kızı Elif Naz Korkmaz destek oluyor.

Pancar ekimi ve hasadı, Kars'ın zorlu coğrafyasında büyük emek gerektiriyor. Ekimden hasada kadar geçen süreçte hava şartlarıyla mücadele eden Korkmaz ailesi, ürünlerinin karşılığını almak için gece gündüz demeden çalışıyor. Toprağa dökülen her tohum, onların umutlarını yeşertiyor ve yarınlara daha aydınlık bakmalarını sağlıyor. - KARS