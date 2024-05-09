Karslı Hayırsever İş Kadını Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Karslı Hayırsever İş Kadını Öğrencilerle Buluştu

Karslı Hayırsever İş Kadını Öğrencilerle Buluştu

Kars'ta hayırsever iş kadını Selma Kılıç, Günindi köyündeki İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi ve giyim desteği sağladı. Etkinlikte öğrencilere palyaço gösterisi yapıldı ve unutulmaz anlar yaşandı. Kılıç, hayırseverlerin öğrencilere destek olması gerektiğini vurguladı.

09.05.2024 10:54
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Karslı hayırsever iş kadını Selma Kılıç, babasının doğup büyüdüğü Günindi köyündeki İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kars'ta çok sayıda okula kırtasiye malzemesi ve giyim desteğinde bulunan hayırsever iş kadını Selma Kılıç, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Kağızman'a bağlı Günindi köyü İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere, kırtasiye malzemesi ve ikramlık desteğinde bulundu. Kağızman Gençlik Merkezi'nde görevli öğrenciler de palyaço kıyafeti giyerek öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Yüzleri boyanan öğrenciler müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Alaaddin Karagöl ile birlikte malzemeleri öğrencilere dağıtan Kılıç, "Bugün kendi köyümün çocuklarıyla olmak, burada nefes almak gurur verici ve çok güzel bir şey. Babam kokuyor burası, babamın doğduğu topraklardır. Ben öğrencinin kalemi altın bile olsa öğrencinin yanında olma taraftarıyım. Bütün hayırseverlerin, durumu iyi olan insanların da öğrencilerimizin yanında olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Gerçekten ihtiyacı olan çok öğrencimiz var" dedi.

Etkinlik ikramlıkların dağıtılması ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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