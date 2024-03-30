Yerel

Karslılar Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger'i bağrına bastı. Vatandaşlar Kars'a hizmetlerin Cumhur İttifakıyla geleceğini ifade eden Senger'e destek sözü verdi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek yarın yapılacak seçim öncesinde destek istedi.

Cumhur İttifakı heyeti sokak sokak dolaşarak projelerini anlatıyor. Kars'ta projeleriyle seçmenlerinin karşısına çıkan tek aday olan Prof. Dr. Ötüken Senger, bir taraftan projelerini anlatırken, diğer taraftan da vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

Seçim çalışmalarında Prof. Dr. Ötüken Senger'e destek veren ve Senger ile birlikte dolaşan AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, 65. Hükümette UDH Bakanı Ahmet Arslan'a, vatandaşlarda 31 Mart'ta Cumhur İttifakı adayını destekleyecekleri sözü verdi.

Cumhur İttifakı adayının belediye başkanı olmasıyla birlikte hayata geçirilecek projelerle Kars'ın çehresinin değişeceğini ifade eden AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Birliğimiz, dirliğimizi, kardeşliğimizi engelleyen ne varsa karşısında duralım. Küçük hesapların peşinde sürüklenecek, basit beklentiler uğruna böylesine kadim bir şehri feda etmenin zamanı çoktan geçmiştir. Enerjimizi sıradan konulara, Kars'a faydası olmayan şeylere harcamamız sadece zaman kaybıdır. 31 Mart yerel seçimlerinde kritik bir eşikteyiz. Önümüzdeki 5 yılını belirlemek için yarın sandığa gidecek. Gazi Kars'ımızın hak ettiği hizmeti almasının ve kalkınmasının vakti gelmiştir. Bunu yapacak gücümüz var. Bizim hizmet anlayışımızda ötekileştirmek, etnik grup yok. kim olursa olsun bağrına basma, benimseme ve olduğu gibi kabul etme var" dedi.

Öte yandan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger'e destek isteyen Cumhur İttifakı heyeti vatandaşlar sohbet etti. Daha sonra bölgeden ayrıldı. Cumhur ittifakı heyeti seçim çalışmalarını sürdürüyor. - KARS