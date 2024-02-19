Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sanat ve Kültüre Önem Veriyor

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sekiz Renk Sanat Grubu üyeleri ile bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Yüksel, sanata ve kültüre önem verdiklerini belirterek, Sanat Akademisi'nde şimdiye dek 7 bin öğrenciye ulaştıklarını dile getirdi.

Başkan Yüksel, Mehmet Ali Büklü Gezegen Sosyal Tesisleri'nde Sekiz Renk Sanat Grubu üyeleriyle buluştu. Programa, Yüksel'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Basın ve Yayın Müdürü Umut Veli Develi ve vatandaşlar katıldı.

Yüksel, Kartal'da hayata geçirilen Sanat Akademisi sayesinde geleceğin sanatçılarını yetiştirdiklerini kaydederek, 7 bin öğrenciye ulaştıklarını dile getirdi. Yüksel, spora yönelik çalışmalarla birlikte 6 bin çocuğun spor eğitimi aldığını belirtirken, Belediye Tiyatrosu'ndan 300 öğrencinin mezun olduğunu paylaştı.

Programda Yüksel, 2019 yılından bugüne kadar yapılan ve planlanan projelerden de bahsetti. Göreve geldikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile imzalanan protokol ile birlikte yağmur suyu çalışmalarını yaptıklarını ve bu sorunun ilçede ortadan kalktığının altını çizen Yüksel, ilçedeki yol çalışmalarının devam ettiğini ve 2027 yılına kadar da çalışmaların hız kesmeden süreceğini söyledi.

Kartal Meydan Etap 1 ve 2'de planlarının tamamladığını sözlerine ekleyen Başkan Yüksel, yeni dönemde tren yolunun altındaki projenin de gerçekleşeceğini duyurdu. Yüksel, Kartal'da cazibe noktası haline gelecek bir alan yaratmaya çalıştıklarını ve Kartal Meydan'da gayrimenkul projesi ile kapalı otopark ve alışveriş merkezinin de ilk fırsatta yapılacağını belirtti.

Yüksel, deprem dönüşüm çalışmaları sayesinde, Kartal'da 100 binden fazla insanın evinin dönüştürüldüğünü ise şöyle anlattı:

"DEPREMİ ÖNCELİĞİMİZE ALDIK"

"Aşevi, Gıda Bankası ve Lojistik Merkez kurduk. Tek başına yaşayan, durumu olmayan vatandaşlarımıza buradan gıda desteği verdik. Hatay'da, Antakya'da ve Defne'de mutfak ve mobil ikram araçlarını kurduk. Depremi her zaman önceliğimize aldık. Dönüşüm çalışmalarımız sayesinde 100 bin insanın evini dönüştürdük."

Yüksel, vatandaşların olumsuz durumlarda Komşu İletişim Merkezi'ni arayarak her türlü taleplerini iletebileceklerinin de altını çizdi.