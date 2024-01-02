Kartal Belediyesi, Anıt Ağaçları Koruma Çalışmaları Yapıyor

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle, ilçedeki anıt statüsündeki ağaçları korumak ve yaşatmak amacıyla kapsamlı bir bakım çalışması yapıyor. Çalışma kapsamında asırlık ağaçlara yönelik; ilaçlama, budama ve restorasyon çalışmaları titizlikle uygulanarak, doğal zenginliğin sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Ekipler, ilaçlama sürecinde çevre dostu yöntemlere öncelik vererek, kimyasal kullanımını en aza indiriyor. Bu sayede, ekosistem üzerinde minimal etki bırakılarak, ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi sağlanıyor.

Aynı zamanda, budama çalışmalarıyla ağaçların formunu koruma ve dalların dengeli bir şekilde gelişmesi hedefleniyor. Ekipler, ağaçların yaşamsal fonksiyonlarını destekleyerek, çürük veya zayıf kısımlarını onarıyor ve böylece asırlık ağaçların daha uzun ömürlü olmalarını sağlıyor.

"EŞSİZ MİRASIMIZI KORUMA SORUMLULUĞUYLA HAREKET EDİYORUZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, anıt ağaçların korunması için ekiplerin titizlikle çalıştıklarını kaydederek, şu açıklamayı yaptı:

"Doğanın bize sunduğu bu eşsiz mirası koruma sorumluluğuyla hareket ederek, asırlık ağaçlarımıza gereken özeni gösteriyoruz.

Ekiplerimiz, ilaçlama, budama ve restorasyon gibi önemli aşamalarda titizlikle çalışarak, doğal dengeyi korumayı ve biyo çeşitliliği desteklemeyi amaçlıyor. İlaçlama süreçlerinde çevreye duyarlı yöntemlere öncelik vererek sadece ağaçlarımızı değil, tüm ekosistemimizi koruma altına alıyoruz. Budama çalışmalarıyla ağaçlarımızın sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümesini destekliyor, restorasyon ile de kökten taç yapısına kadar uzanan bir süreçle ağaçlarımızın uzun ömürlü olmalarını sağlıyoruz.

Bu proje sadece doğal güzelliklerimizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda çevre bilinci oluşturarak toplumumuzun bu konuda daha duyarlı olmasını hedefliyor. Unutmayalım ki doğanın korunması hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamlı girişimin başarılı bir şekilde uygulanmasında emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Kartal'ımızı daha yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."