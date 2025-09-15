Kartal Belediyesi, Basketbol Finalini Dev Ekrandan Canlı Yayınladı - Son Dakika
Kartal Belediyesi, Basketbol Finalini Dev Ekrandan Canlı Yayınladı

15.09.2025 10:27  Güncelleme: 10:29
Kartal Belediyesi, Avrupa Basketbol Şampiyonası finalini Neyzen Tevfik Meydanı'nda dev ekrandan yayınlayarak, yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Türkiye'nin Almanya ile olan mücadelesi büyük heyecanla izlendi ancak sonuçta Almanya kazandı.

Kartal Belediyesi tarafından, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Almanya arasında oynanan final karşılaşması Neyzen Tevfik Meydanı'na kurulan dev ekrandan canlı olarak yayınlandı. Meydanı dolduran yüzlerce Kartallı, 12 Dev Adam'ın tarihi mücadelesine hep birlikte tanıklık ederek büyük bir heyecan yaşadı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Almanya arasında oynanan final maçının başlama düdüğüyle birlikte, Neyzen Tevfik Meydanı'nda tribün coşkusunu aratmayan bir atmosfer oluştu. Türk bayraklarıyla donatılan meydanda, vatandaşlar milli takımın her hücumunu nefeslerini tutarak izledi. 12 Dev Adam'ın attığı her sayı, tezahüratlar ve alkış tufanı ile karşılandı. 7'den 70'e ailelerden gençlere kadar farklı yaş gruplarından yüzlerce kişi milli takım için tek yürek oldu. Yaklaşık 1 buçuk saat süren final karşılaşması son ana kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Zaman zaman kalabalığın heyecanla ayağa kalktığı dakikalarda, milli takımın üstünlüğü ele geçirdiği anlarda meydandaki coşku doruğa ulaştı. Ancak nefesleri kesen finalin sonunda kazanan taraf Almanya oldu. Almanya, sahadan 88-83 galip ayrılarak Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımı ise Avrupa ikincisi oldu. Maçın sonucuna rağmen Kartallılar 12 Dev Adam'ın mücadelesini uzun süre alkışlarla ayakta selamladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de bu heyecan dolu karşılaşmanın ardından, "Ülkemize büyük bir onur ve gurur yaşatan ve gümüş madalya alarak başarıya imza atan takımımızı yürekten kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

