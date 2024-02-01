Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, projelerini sundu

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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Kartal'daki çocukların eğitim, çevre ve daha birçok konudaki sorunlarını, dileklerini dile getirdiği, kent politikalarında fikirlerinin dikkate alındığı Çocuk Meclisi'nin, 4. dönem 2. oturumu yapıldı. Oturumda, Çocuk Meclisi üyeleri, Kartal ile ilgili projelerini sundu.

Kartallı çocukların belediye yönetimine katılmaları ve söz sahibi olmaları amacıyla çocuklara yönelik belediye hizmetlerinin artırılması, çocuk odaklı programlara daha fazla yatırım yapılması, 'çocuk dostu bütçe' uygulamalarını düzenlemek ve başlatmak adına kurulan ve aralarında 'Sesli Kütüphane' projesinin de olduğu çok sayıda önemli projeyi Kartal'a kazandıran Çocuk Meclisi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katılımıyla 4. dönem 2. oturumunu gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda, Çocuk Meclis Başkanı Umut Eren Uysal'ın başkanlığında gerçekleşen oturumda, Meclis Komisyon Başkanı seçimleri yapıldı. Oturumun devamında, Meclis Üyeleri sırayla Kartal'da gerçekleşmesini istedikleri projeleri Başkanlığa sundu.

"ÇOCUK MECLİSİ'Nİ BÜYÜK BİR ÖNEMLE DESTEKLİYORUZ"

Çocuk Meclisi'nin 4. dönem 2. oturumunu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi olarak çocukların katılımını teşvik ederek, belediyenin yönetimine aktif bir şekilde dahil olmalarını sağlamak amacıyla önemli adımlar attıklarını söyledi.

Başkan Yüksel, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın belediyeye yönelik taleplerini dinlemek ve onların vizyonunu anlamak, kentimizi daha yaşanabilir kılmak için kritik bir adımdır. Çocuk Meclisi Üyeleri, projelerini sundukları oturumda bizlere Kartal'ın geleceği için değerli önerilerde bulundular. Bu önerileri dikkatle değerlendirecek ve hayata geçirmek için çaba sarf edeceğiz.

Çocuklarımızın belediye hizmetlerine etkili bir şekilde katılımını teşvik etmek ve onların perspektifinden Kartal'ımızı daha iyi anlamak, toplumsal bir dayanışma ve katılım kültürü oluşturmak maksadıyla Çocuk Meclisi'ni büyük bir önemle destekliyoruz.

Bu süreçte katkıda bulunan tüm Çocuk Meclisi Üyelerine teşekkür ediyor, ilçemizin geleceğini birlikte şekillendirmek için bir araya geldiğimiz bu önemli oturumu değerli kılıyoruz."