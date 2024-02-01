Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, projelerini sundu

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Kartal'daki çocukların eğitim, çevre ve daha birçok konudaki sorunlarını, dileklerini dile getirdiği, kent politikalarında fikirlerinin dikkate alındığı Çocuk Meclisi'nin, 4. dönem 2. oturumu yapıldı. Oturumda, Çocuk Meclisi üyeleri, Kartal ile ilgili projelerini sundu.
Kartallı çocukların belediye yönetimine katılmaları ve söz sahibi olmaları amacıyla çocuklara yönelik belediye hizmetlerinin artırılması, çocuk odaklı programlara daha fazla yatırım yapılması, 'çocuk dostu bütçe' uygulamalarını düzenlemek ve başlatmak adına kurulan ve aralarında 'Sesli Kütüphane' projesinin de olduğu çok sayıda önemli projeyi Kartal'a kazandıran Çocuk Meclisi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katılımıyla 4. dönem 2. oturumunu gerçekleştirdi.
Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda, Çocuk Meclis Başkanı Umut Eren Uysal'ın başkanlığında gerçekleşen oturumda, Meclis Komisyon Başkanı seçimleri yapıldı. Oturumun devamında, Meclis Üyeleri sırayla Kartal'da gerçekleşmesini istedikleri projeleri Başkanlığa sundu.
"ÇOCUK MECLİSİ'Nİ BÜYÜK BİR ÖNEMLE DESTEKLİYORUZ"
Çocuk Meclisi'nin 4. dönem 2. oturumunu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi olarak çocukların katılımını teşvik ederek, belediyenin yönetimine aktif bir şekilde dahil olmalarını sağlamak amacıyla önemli adımlar attıklarını söyledi.
Başkan Yüksel, şöyle konuştu:
"Çocuklarımızın belediyeye yönelik taleplerini dinlemek ve onların vizyonunu anlamak, kentimizi daha yaşanabilir kılmak için kritik bir adımdır. Çocuk Meclisi Üyeleri, projelerini sundukları oturumda bizlere Kartal'ın geleceği için değerli önerilerde bulundular. Bu önerileri dikkatle değerlendirecek ve hayata geçirmek için çaba sarf edeceğiz.
Çocuklarımızın belediye hizmetlerine etkili bir şekilde katılımını teşvik etmek ve onların perspektifinden Kartal'ımızı daha iyi anlamak, toplumsal bir dayanışma ve katılım kültürü oluşturmak maksadıyla Çocuk Meclisi'ni büyük bir önemle destekliyoruz.
Bu süreçte katkıda bulunan tüm Çocuk Meclisi Üyelerine teşekkür ediyor, ilçemizin geleceğini birlikte şekillendirmek için bir araya geldiğimiz bu önemli oturumu değerli kılıyoruz."
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
Bilim insanları, nükleer savaşın dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülen bir dönemde, deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1995 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,14 düşüşle 1983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1995 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta konuk takım taraftarlarının tribünde yer almayacağını duyurdu. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı blokların biletleri ise Beşiktaş taraftarlarına 650 TL'den satışa sunuldu.
Ankara'nın Sincan ilçesinde 8-10 yaş arası dört çocuğu yardım bahanesiyle evinin alt katına indirerek cinsel istismar girişiminde bulunan ve bir çocuğun cinsel organını ısırarak koparan sanık Evren Demirci hakkında 111 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Demirci hakkında 'basit cinsel istismar, nitelikli yaralama, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.
Son Dakika › Yerel › Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, projelerini sundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?