Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü\'nden Veli Akademisi eğitim programı

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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ile İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen "Veli Akademisi" eğitim programının ikinci oturumu tamamlandı.

Kartal Belediyesi tarafından ikinci oturumu gerçekleştirilen "Veli Akademisi" eğitim programı, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde başladı. Akademinin ikinci dersinde Prof. Dr. Aysu Aryel Erden ve Öğretim Üyesi Özlem Pervan, "Masaların Karanlık Yüzü" adlı ilk eğitim programını katılımcılarla paylaştı.

Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören miniklerin ebeveynlerinin yer aldığı eğitimde, pek çok masalla ilgili tarihsel bilgiler aktarıldı. Aysu Aryel Erden, 'Heidi', 'Pamuk Prenses', 'Rapunzel' gibi masalların incelediği çalışmasını slayt gösterisi eşliğinde sundu. Özlem Pervan ise masallarda neden annelerin ölü olduğu veya üvey annelerin yer aldığı sorusuna cevap aradığı çalışmasını katılımcılarla paylaştı. Programda, çocuklara anlatılan masallar konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

Soru cevap bölümünün ardından sahneye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars; Erden ve Pervan'a, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına plaket takdim ederek teşekkür etti.

Veli Akademisi, 7 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk ve 14 Şubat'ta gerçekleştirilen ikinci oturumun ardından 21, 28 Şubat ve 6, 13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak ve her biri ayrı bir konuda olan eğitim programları ile devam edecek.